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فرنسا تتبرع لتونس بـ 325 ألف جرعة من لقاح (أسترازينيكا)

فرنسا تتبرع لتونس بـ 325 ألف جرعة من لقاح (أسترازينيكا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت فرنسا تخصيص 325 ألف جرعة من لقاح "أسترازينيكا" لتونس لمساعدتها في سد النقص الحاد في اللقحات المضادة لكورونا.

ووفق وكالة الأنباء التونسية، فقد أوضحت سفارة فرنسا في تونس أن "اللقاحات ستوجه لتونس عبر مبادرة كوفاكس" التي تقودها منظمة الصحة العالمية لمساعدة الدول الفقيرة لمجابهة وباء كورونا.

وتمثل هذه الكمية نصف الجرعات التي ستتبرع بها فرنسا لكافة دول العالم خلال شهر حزيران/ يونيو، كما تأتي بعد أسابيع من تسليم فرنسا تونس أجهزة لإنتاج الأكسيجين وأجهزة تنفس.

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