أردوغان: هذا الفيروس أخطر من (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: إن "فيروس العنصرية" في العديد من الدول الغربية، أصبح اليوم أكثر خطورة من فيروس (كورونا)".وبحسب وكالة (الأناضول) فقد قال في رسالة مرئية بعثها إلى "منتدى قطر الاقتصادي": "فيروس العنصرية يكتسب بعدا عالميا"، متابعًا: "العنصرية الثقافية وعدم التسامح مع الأديان والمعتقدات الأخرى في العديد من الدول الغربية، أصبحتا اليوم أكثر خطورة من كورونا".وأضاف: "الإحصاءات تكشف عن أبعاد المشكلة، فالهجمات العنصرية والمعادية للإسلام في الغرب زادت بنسبة 250% خلال السنوات الخمس الأخيرة، فيما ارتفع معدل الذين فقدوا حياتهم في هذه الهجمات بنسبة 700%".وأشار أردوغان، إلى "تصاعد الأعمال العنصرية ضد المساجد والجمعيات وأماكن العمل التابعة للمسلمين، إضافة إلى الاعتداء على النساء المسلمات والشبان.وأوضح: "بينما لم تندمل جروح الهجوم الوحشي في مدينة كرايست تشيرش النيوزيلندية عام 2019، والذي أسفر عن مقتل 51 من إخواننا، تلقينا قبل أسبوعين أنباء عن عمل إرهابي مماثل وقع في كندا".