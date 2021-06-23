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باكستان: لا يمكن لواشنطن تحقيق النصر بأفغانستان

باكستان: لا يمكن لواشنطن تحقيق النصر بأفغانستان
رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان
رام الله - دنيا الوطن
اعتبر رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان أن "الولايات المتحدة لا يمكنها كسب الحرب في أفغانستان حتى لو وافقت إسلام آباد على توفير قواعد عسكرية لواشنطن لعمليات مكافحة الإرهاب".

ووفق ما نقلت صحيفة (واشنطن بوست) فقد قال إنه "إذا رضخت باكستان لمطلب الولايات المتحدة، ستكون بلاده هدفا مرة أخرى لانتقام الإرهابيين، في حالة اندلاع حرب أهلية وعدم اللجوء إلى تسوية سياسية لحل الصراع في أفغانستان".

وأضاف: "بعد الانضمام إلى الجهود الأمريكية، تم استهداف باكستان باعتبارها متعاونة (مع الولايا المتحدة)، فتعرضنا إلى الإرهاب من قبل حركة طالبان الباكستانية ومجموعات أخرى".

وتابع أن "هجمات الطائرات الأمريكية بدون طيار، والتي حذرت منها لم تجعل واشنطن تربح الحرب، لكنها تسببت في كراهية للأمريكيين، ما أدى إلى تضخم صفوف الجماعات الإرهابية ضد بلدينا (باكستان والولايات المتحدة)".

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