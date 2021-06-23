الاحتلال يصادق على هدم منزل منفذ عملية "زعترة" الأسير منتصر شلبي

رام الله - دنيا الوطنصادقت محكمة الاحتلال العسكرية العليا، اليوم الأربعاء، على هدم منزل الأسير منتصر شلبي منفذ عملية إطلاق النار نفذها على حاجز زعترة جنوبي نابلس قبل نحو شهرين.وبتاريخ 2.5.2021، أصيب 3 مستوطنين، أعلن عن مقتل أحدهم لاحقا، خلال عملية إطلاق نار، نفذها شلبي على حاجز زعترة جنوب مدينة نابلس.وذكر تقرير لقناة 12، أن شلبي من سكان ترمسعيا، والذي اعتقل بتهمة تنفيذ عملية إطلاق النار على حاجز زعترة، نفذ عمليته على إثر الأحداث التي شهدتها مدينة القدس المحتلة.ووفق ما نشرته القناة العبرية، فإنه اشترى البندقية من ماله وكلّفته عدة آلاف من الشواكل خاصةً وأنه يعتبر ثري نسبي.وشلبي يحمل الجنسية الأميركية وأب لسبعة أبناء، وقد أصيب بجروح طفيفة لحظة تنفيذه العملية، حيث وصل للمكان بسيارته وأطلق 10 رصاصات تجاه المستوطنين المتوقفين عند حاجز زعترة، في غضون بضع ثوان.وشنت قوات الاحتلال في حينها عمليات تمشيط واسعة في القرى الممتدة بين نابلس ورام الله، حيث نشرت الحواجز العسكرية وكثفت دورياتها واقتحامها المنازل بحثا عن منفذ عملية زعترة.