المحكمة العسكرية بغزة تُمهل مُتهمين اثنين 10 أيام لتسليم نفسيهما

رام الله - دنيا الوطنأمهلت المحكمة العسكرية الدائمة التابعة لهيئة القضاء العسكري [غزة، المتهم عبد الرازق محمد عبد البنا، هوية رقم (931544589) سكان غزة الزيتون، والمتهم محمد سمير موسى غنام، هوية رقم (803177765) سكان خانيونس عشرة أيام من تاريخ أمس الثلاثاء لتسليم نفسيهما للقضاء العسكري.وشددت المحكمة على أنه في حال عدم تسليم نفسيهما للعدالة، يعتبران فاريَّن من وجه العدالة وسيحاكمان غيابياً.وطالبت كل من يعلم بمحل وجودهما بأن يخبر عنهما، معتبرةً من لا يبلغ عنهما متستراً على مجرمين فارين من وجه العدالة.