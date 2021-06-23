غزة: حالة خطوط الكهرباء اليوم الأربعاء

رام الله - دنيا الوطننشرت شركة الكهرباء بغزة، اليوم الأربعاء، حالة خطوط الكهرباء في القطاع لليوم الأربعاء.وقالت شركة الكهرباء، في تصريحٍ صحفي وصل "دنيا الوطن": "إنّ الخطوط المتوفر حالياً من داخل الخط الأخضر (121.3) mw و المتوفر من محطة التوليد عبر تشغيل مولدين= (42) mw"، لافتاً إلى أنّ مجموع المتوفر من طاقة من مختلف المصادر لهذا اليوم هو (163.3)mw .وأشار إلى أنّ الطلب على الكهرباء (413.6) mw، بينما العجز الكلي في الطاقة الآن وصل لـ (60.5 %)، مُوضحاً أنّ جدول توزيع الكهرباء المعتمد وفقاً لكميات الكهرباء المتوفرة هو: 8 ساعات وصل مقابل 8 فصل مع نسبة عجز تصل لساعتين.ودعت الشركة المواطنين الكرام بضرورة تحقيق التزامهم والايفاء بسداد المتأخرات للمساهمة في دعم جهود الشركة في الاستمرار بتوفير الخدمة للجميع وإعادة تأهيل شبكات الكهرباء المدمرة، حيث تواجه الشركة تحديات مالية كبيرة في سبيل ذلك.وطالبت المواطنين بسرعة الاستفادة واغتنام الفرصة من التسهيلات والحملات المتوفرة حالياً في الشركة والتي تشمل مختلف أنواع الاشتراكات والخدمات، حيث أنّ جزء من هذه الحملات ينتهي بنهاية الشهر الجاري.ووجهت الشركة، نداء عاجل للمجتمع الدولي وكافة الاطراف بضرورة ايجاد حلول عاجلة لأزمة الكهرباء في قطاع غزة عبر وقف الإجراءات والممارسات التي تعيق تطوير قطاع الكهرباء وتنفيذ مشاريع الطاقة والسماح بدخول مواد الصيانة اللازمة والمعدات الضرورية لهذا القطاع.ودعت شركة الكهرباء، في ختام تصريحها، المواطنين إلى ضرورة العمل على إدارة الحصص الكهربائية الواصلة إليهم بشكل مثالي وحكيم للمساهمة في الجهود الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة.