شؤون فلسطينية

غزة: حالة خطوط الكهرباء اليوم الأربعاء

غزة: حالة خطوط الكهرباء اليوم الأربعاء
رام الله - دنيا الوطن
نشرت شركة الكهرباء بغزة، اليوم الأربعاء، حالة خطوط الكهرباء في القطاع لليوم الأربعاء.

وقالت شركة الكهرباء، في تصريحٍ صحفي وصل "دنيا الوطن": "إنّ الخطوط المتوفر حالياً من داخل الخط الأخضر (121.3) mw و المتوفر من محطة التوليد عبر تشغيل مولدين= (42) mw"، لافتاً إلى أنّ مجموع المتوفر من طاقة من مختلف المصادر لهذا اليوم هو (163.3)mw .

وأشار إلى أنّ الطلب على الكهرباء (413.6) mw، بينما العجز الكلي في الطاقة الآن وصل لـ (60.5 %)، مُوضحاً أنّ جدول توزيع الكهرباء المعتمد وفقاً لكميات الكهرباء المتوفرة هو: 8  ساعات وصل مقابل 8 فصل مع نسبة عجز تصل لساعتين. 

 ودعت الشركة المواطنين الكرام بضرورة تحقيق التزامهم والايفاء بسداد المتأخرات للمساهمة في دعم جهود الشركة في الاستمرار بتوفير الخدمة للجميع وإعادة تأهيل شبكات الكهرباء المدمرة، حيث تواجه الشركة تحديات مالية كبيرة في سبيل ذلك. 

وطالبت المواطنين بسرعة الاستفادة واغتنام الفرصة من التسهيلات والحملات المتوفرة حالياً في الشركة والتي تشمل مختلف أنواع الاشتراكات والخدمات، حيث أنّ جزء من هذه الحملات ينتهي بنهاية الشهر الجاري. 

 ووجهت الشركة، نداء عاجل للمجتمع الدولي وكافة الاطراف بضرورة ايجاد حلول عاجلة لأزمة الكهرباء في قطاع غزة عبر وقف الإجراءات والممارسات التي تعيق تطوير قطاع الكهرباء وتنفيذ مشاريع الطاقة والسماح بدخول مواد الصيانة اللازمة والمعدات الضرورية لهذا القطاع. 

ودعت شركة الكهرباء، في ختام تصريحها، المواطنين إلى ضرورة العمل على إدارة الحصص الكهربائية الواصلة إليهم بشكل مثالي وحكيم للمساهمة في الجهود الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة.

أخبار ذات صلة

&#34;التربية&#34;: المناهج الفلسطينية شأن سيادي والقرار بشأن أيّ من مكوّناتها سيبقى وطنياً مستقلاً

"التربية": المناهج الفلسطينية شأن سيادي والقرار بشأن أيّ من مكوّناتها سيبقى وطنياً مستقلاً

الاحتلال يهدم شقة سكنية بالقدس

الاحتلال يهدم شقة سكنية بالقدس

أبو حسنة: (أونروا) ستدفع 2000 دولار لهذه الفئة من متضرري الحرب

أبو حسنة: (أونروا) ستدفع 2000 دولار لهذه الفئة من متضرري الحرب

التشريعي بغزة يصادق على أعضاء لجنة متابعة العمل الحكومي وبرنامجها

التشريعي بغزة يصادق على أعضاء لجنة متابعة العمل الحكومي وبرنامجها

سلطة الأراضي الفلسطينية ومركز أبحاث الأراضي يوقعان مذكرة تفاهم

سلطة الأراضي الفلسطينية ومركز أبحاث الأراضي يوقعان مذكرة تفاهم

توقعات بتعليق إضرابه.. قرار يقضي بعدم تجديد الاعتقال الإداريّ للأسير خضر عدنان

توقعات بتعليق إضرابه.. قرار يقضي بعدم تجديد الاعتقال الإداريّ للأسير خضر عدنان

قوات الاحتلال تجبر مقدسياً على هدم منزله المكون من ثلاثة طوابق في العيسوية

قوات الاحتلال تجبر مقدسياً على هدم منزله المكون من ثلاثة طوابق في العيسوية

المقاومة الشعبية تدين قرار الولايات المتحدة حجب الموقع الإلكتروني لقناة (فلسطين اليوم)

المقاومة الشعبية تدين قرار الولايات المتحدة حجب الموقع الإلكتروني لقناة (فلسطين اليوم)

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;التربية&#34;: المناهج الفلسطينية شأن سيادي والقرار بشأن أيّ من مكوّناتها سيبقى وطنياً مستقلاً

"التربية": المناهج الفلسطينية شأن سيادي والقرار بشأن أيّ من مكوّناتها سيبقى وطنياً مستقلاً

الاحتلال يهدم شقة سكنية بالقدس

الاحتلال يهدم شقة سكنية بالقدس

سلطة الأراضي الفلسطينية ومركز أبحاث الأراضي يوقعان مذكرة تفاهم

سلطة الأراضي الفلسطينية ومركز أبحاث الأراضي يوقعان مذكرة تفاهم

قوات الاحتلال تجبر مقدسياً على هدم منزله المكون من ثلاثة طوابق في العيسوية

قوات الاحتلال تجبر مقدسياً على هدم منزله المكون من ثلاثة طوابق في العيسوية

المقاومة الشعبية تدين قرار الولايات المتحدة حجب الموقع الإلكتروني لقناة (فلسطين اليوم)

المقاومة الشعبية تدين قرار الولايات المتحدة حجب الموقع الإلكتروني لقناة (فلسطين اليوم)

المطران حنا: القدس صامدة في مواجهة الاستفزازات الاحتلالية

المطران حنا: القدس صامدة في مواجهة الاستفزازات الاحتلالية

إصابة شاب بكسور خلال فعاليات المقاومة الشعبية في بيت دجن

إصابة شاب بكسور خلال فعاليات المقاومة الشعبية في بيت دجن

حماس: ملف الجنود الأسرى لن يقابله إلا الإفراج عن أسرانا

حماس: ملف الجنود الأسرى لن يقابله إلا الإفراج عن أسرانا

منوعات

ما آخر التطورات الصحية لحالة دلال عبد العزيز؟

ما آخر التطورات الصحية لحالة دلال عبد العزيز؟

شاهد: رؤى الصبّان عن هدية زوجها &#34;كاد أن يُغمى عليا&#34;

شاهد: رؤى الصبّان عن هدية زوجها "كاد أن يُغمى عليا"

شاهد: أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز يثيران الضجة بهذا الفيديو

شاهد: أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز يثيران الضجة بهذا الفيديو

شاهد: أحمد حلمي يستعرض موهبته في الرسم بطريقة حزينة

شاهد: أحمد حلمي يستعرض موهبته في الرسم بطريقة حزينة

شاهد: مي حلمي تثير الجدل بقرار جديد بعد أزماتها الأخيرة

شاهد: مي حلمي تثير الجدل بقرار جديد بعد أزماتها الأخيرة

شاهد كيف ردت هيدي كرم على منتقدي طرافتها مع ابنها

شاهد كيف ردت هيدي كرم على منتقدي طرافتها مع ابنها

ما حقيقة حب سعاد حسني لعبدالحليم حافظ و زواجهما؟

ما حقيقة حب سعاد حسني لعبدالحليم حافظ و زواجهما؟

بعد بتر قدمه.. ما حقيقة اعتزال شريف دسوقي الفن؟

بعد بتر قدمه.. ما حقيقة اعتزال شريف دسوقي الفن؟

رغم الخلاف.. شاهد كيف دعم شقيق ياسمين عبد العزيز أخته ضد بوسي شلبي

رغم الخلاف.. شاهد كيف دعم شقيق ياسمين عبد العزيز أخته ضد بوسي شلبي

شاهد: جوزيف عطية يتعرّض لموقف محرج في الشارع.. وهذا ما حدث

شاهد: جوزيف عطية يتعرّض لموقف محرج في الشارع.. وهذا ما حدث

عربي

المغرب: وزارة الصحة تحذر من انتكاسة وبائية مجدداً

المغرب: وزارة الصحة تحذر من انتكاسة وبائية مجدداً

بهدف تسيير رحلات مباشرة.. وصول وفد إسرائيلي لشرم الشيخ لترتيب خط الطيران الجديد

بهدف تسيير رحلات مباشرة.. وصول وفد إسرائيلي لشرم الشيخ لترتيب خط الطيران الجديد

الصحة السعودية: إصابات (كورونا) اليومية تتخطى الـ1470 وتسجيل 12 وفاة

الصحة السعودية: إصابات (كورونا) اليومية تتخطى الـ1470 وتسجيل 12 وفاة

وزارة الصحة المصرية تعلن عدد مصابي قطار الإسكندرية

وزارة الصحة المصرية تعلن عدد مصابي قطار الإسكندرية