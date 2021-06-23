التشريعي بغزة يصادق على أعضاء لجنة متابعة العمل الحكومي وبرنامجها

رام الله - دنيا الوطنصادق المجلس التشريعي بغزة، على أعضاء لجنة متابعة العمل الحكومي برئاسة عصام الدعليس في جلسة خاصة عقدها اليوم، حيث عرض رئيس اللجنة أعضاء لجنته وبرنامجها للنصف الثاني من العام الحالي.وقال رئيس المجلس التشريعي بالإنابة في غزة، أحمد بحر :"إن المجلس حريص على تأصيل العمل الحكومي قانونياً، وذلك بالحفاظ على الكفاءة والشفافية وتقديم الخدمات الأمثل والأفضل، لذا قام المجلس بسن قانون لجنة متابعة العمل الحكومي رقم 4 لعام 2021".وأضاف بحر "أن العبء والمهام الملاقاة على عاتق اللجنة كبيرة في ظل استمرار الحصار، وتصاعد نسب الفقر والبطالة، وتردي الأوضاع الاقتصادية، خاصة مع العدوان الأخير على قطاع غزة".وتابع: "المجلس التشريعي لن يدخر جهداً في سن قوانين تدعم العمل الحكومي وتحقق أفضل خدمة للمواطنين"، موضحاً أن المجلس سيقوم بدوره الرقابي على لجنة متابعة العمل الحكومي للتأكد من انسجام عملها مع القوانين وتقديم أفضل خدمة للمواطنين.وشدد على ضرورة دعم فئات الشعب كافة، خاصة الأسر الفقيرة، وتطبيق مبادئ الحكم الرشيد، ودعم المشروع الوطني وتعزيز مفاهيم المقاومة والصمود.