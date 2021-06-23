سلطة الأراضي الفلسطينية ومركز أبحاث الأراضي يوقعان مذكرة تفاهم

وأوضح غانم بأن هذا المشروع يهدف إلى المساهمة في حماية الأراضي الزراعية وتمكين المزارعين والنساء في تلك المناطق المستهدفة من خلال تثبيت حقوق الملكية والحيازة الآمنة لهم وتعريفهم بحقوقهم والمساعدة في تسجيل أراضيهم.





وعبر غانم خلال اللقاء عن شكره لكافة الجهات المساندة لإنجاح هذا المشروع الممول من الحكومة الهولندية وبالتعاون مع المركز الكاثوليكي لحقوق الإنسان "سانت إيف" ومركز قدس للأبحاث القانونية "JLAC"، مبيناً بأن هذا البرنامج سيكون بالتنسيق مع سلطة الأراضي الفلسطينية وهيئة تسوية الأراضي والمياه.











رام الله - دنيا الوطنقام رئيس سلطة الأراضي الفلسطينية القاضي محمد غانم اليوم في مقر سلطة الأراضي وعلى هامش اجتماع جمعه مع مدير عام مؤسسة مركز أبحاث الأراضي جمال طلب العملة بتوقيع مذكرة تفاهم وذلك ضمن مشروع تحسين حوكمة الأراضي للمزارعينالفلسطينيين في المنطقة المسماه "ج".