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رئيس البرلمان العربي: مشروع قرار بشأن مستجدات الأوضاع بفلسطين في جلسة البرلمان العربي السبت

رام الله - دنيا الوطن
عقدت لجنة فلسطين بالبرلمان العربي الثلاثاء اجتماعها الخامس بمقر الأمانة العامة للبرلمان العربي بالقاهرة، برئاسة صاحب المعالي السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، تابعت فيه مستجدات الوضع في فلسطين والأراضي المحتلة والموقف من تنفيذ مخرجات الجلسة الطارئة التي عقدها البرلمان العربي في  19 من مايو 2021م، لمناقشة الجرائم والانتهاكات المستمرة لسلطات القوة القائمة بالاحتلال في مدينة القدس المحتلة واعتداءاتها على المسجد الأقصى المبارك، وعمليات الهدم والتهجير القسري لأهالي حي الشيخ جراح وسلوان، والعدوان العسكري على قطاع غزة .

وجدد "العسومي"، دعم ومساندة البرلمان العربي للقضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب الاولى والمركزية مؤكداً على تضامن البرلمان العربي التام مع السلطة الفلسطينية ودعمه الكامل للشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها مدينة القدس.

وأكد "العسومي" أن البرلمان العربي سيظل في حالة انعقاد دائم بشأن القضية الفلسطينية، وسيستمر في تكثيف جهوده واتصالاته مع الجهات الدولية لمتابعة تنفيذ القرارات التي تمخضت عن الجلسة الطارئة والخطابات التي تم إرسالها إلى المنظمات الإقليمية والدولية بشأن حشد الدعم لنصرة القضية الفلسطينية ووقف انتهاكات القوة القائمة بالاحتلال، مشيراً في هذا السياق إلى الرسالة الواردة من مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الانسان، والتي أوضحت فيها أن الضربات الجوية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين قد تشكل "جرائم حرب".

وأضاف رئيس البرلمان العربي أن لجنة فلسطين أعدت مشروع قرار حول  مستجدات الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، سوف يصدر عن الجلسة العامة السادسة للبرلمان العربي المقرر انعقادها السبت المقبل.

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