قوات الاحتلال تجبر مقدسياً على هدم منزله المكون من ثلاثة طوابق في العيسوية

رام الله - دنيا الوطنأجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، المواطن عبد الرحمن أحمد عبيد على هدم بنايته المكونة من ثلاثة طوابق في بلدة العيسوية، بالقدس.وأوضح الناشط أسعد داري، أن بلدية الاحتلال بالقدس أخطرت عبيد بدفع 400 ألف شيكل في حال لم يهدمه اليوم، بحجة أن البناء غير قانوني.وقال محمد عبيد نجل الموطن عبد الرحمن: إنه كان يتحضر لحفل زفافه بعد أقل من شهر والسكن في البيت الذي كفلهم 30 عاما من الشقاء والتعب والتوفير أمضاها والده تلاشت بلمح البصر بعد الهدم.وأضاف:" بدل من الانشغال بترتيبات الزفاف انشغلنا بالمأساة والكارثة التي حلت بنا كعائلة فأنا الان بت بلا منزل".