القدس: إصابات بمواجهات في أبو ديس عقب مسيرة مطالبة بجثامين الشهداء

رام الله - دنيا الوطنأصيب أحد جنود الاحتلال بجروح، وعشرات المواطنين بالاختناق الثلاثاء خلال المواجهات التي اندلعت عقب مسيرة في بلدة أبو ديس شمال شرق القدس المحتلة مطالبة بالإفراج عن جثامين الشهـداء.وانطلقت المسيرة من بلدة أبو ديس للمطالبة بالإفراج عن جثمان الشهـيدة مي عفانة والشهـداء المحتجزة جثامينهم لدى الاحتلال.وردد المشاركون في المسيرة هتافات للمقاومة كما رفعوا أعلام فلسطين وصور الشهداء على بوابة موقع الجبل العسكري الإسرائيلي.وبعد مهاجمة قوات الاحتلال للمشاركين في المسيرة رد الشبان برشق الجنود بالحجارة مما أدى لإصابة أحدهم بجراح.