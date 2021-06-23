المقاومة الشعبية تدين قرار الولايات المتحدة حجب الموقع الإلكتروني لقناة (فلسطين اليوم)

وعبّر المكتب الإعلامي عن دعم الحركة ومساندتها الكاملة لفضائية فلسطين اليوم في مواجهة القرار الجائر من حكومة الولايات المتحدة.





رام الله - دنيا الوطنأدانت حركة المقاومة الشعبية في فلسطين اليوم قرار الولايات المتحدة الأمريكية حجب الموقع الإلكتروني لقناة (فلسطين اليوم) على شبكة الانترنت.وقال المكتب الإعلامي للحركة في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن هذه الجريمة هي محاولة لتغييب الحقيقة ومنع وسائل الإعلام الفلسطينية من القيام بدورها في فضح الجرائم الصهيونية، ومساندة أهلها في القدس والضفة وغزة ".