العاروري يكشف سبب توقف مسار المصالحة الوطنية

رام الله - دنيا الوطنقال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، صالح العاروري: إن وقف الانتخابات أدى إلى تعطيل المسار الوطني الشامل المتفق عليه، خلال جولات الحوار السابقة التي عقدت في القاهرة، واجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، الذي عقد الصيف الماضي، بالتزامن في مدينتي بيروت ورام الله، دون التشاور مع الشركاء أو الضامنين، بقراره تعطيل الانتخاباتوقال مسؤول ملف المصالحة في "حماس": إن "جميع الفصائل الفلسطينية، وتحديدًا حركتي حماس وفتح، توصلتا خلال جولات الحوار السابقة، إلى اتفاق وطني شامل وخارطة طريق كاملة، لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني، وإنهاء الانقسام، وبناء شراكة وطنية، بالاستناد إلى الإرادة الشعبية الفلسطينية".ودعا العاروي الرئيس محمود عباس، إلى تقديم الخيارات المناسبة لاستئناف مسار المصالحة.