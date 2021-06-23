المطران حنا: القدس صامدة في مواجهة الاستفزازات الاحتلالية



وأضاف: ان السياسات الاحتلالية في المدينة المقدسة مرفوضة من قبلنا جملة وتفصيلا والمقدسيون في القدس هم ليسوا ضيوفا عند احد بل هذه المدينة هي مدينتهم وهذه المقدسات هي مقدساتهم وهم يرفضون ان يتم التعامل معهم وكأنهم جالية في مدينتهم.



وشدد على أن "القدس صامدة وستبقى كذلك والمقدسيون يرفضون النيل من مدينتهم والتطاول على مقدساتهم".

رام الله - دنيا الوطنقال المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم، إن القدس صامدة في مواجهة استفزازات الاحتلال والمقدسيون شامخون منتصبي القامة يتصدون ببسالة للمستوطنين الذين يجولون ويصولون في المدينة المقدسة بهدف النيل من مقدساتها وهويتها وعراقة حضور أبنائها.