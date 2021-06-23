إصابة شاب بكسور خلال فعاليات المقاومة الشعبية في بيت دجن

رام الله - دنيا الوطنأصيب، الليلة الماضية، شاب بكسور خلال مشاركته في فعاليات المقاومة الشعبية الليلية في قرية بيت دجن شرق نابلس.وقال رئيس مجلس قروي بيت دجن، مراد أبو حنيش، إن شابًا أصيب بكسور في قدمه اليمنى، عقب تعرضه للسقوط خلال مشاركته في فعاليات المقاومة الشعبية الليلية ضد إنشاء بؤرة استيطانية جديدة على أراضي البلدة.وأضاف أن قوات الاحتلال استهدفت المشاركين في الفعالية بالرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع والصوت.ويشار الى أن قرية بيت دجن تبنت أسلوب المقاومة الشعبية الليلية على غرار بلدة بيتا، ضمن فعاليات مساندة للمسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان والاستيلاء على المزيد من أراضي القرية.