154 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة بغزة، صباح اليوم الأربعاء، تسجيل (154) إصابة جديدة بفيروس كورونا، بعد إجراء 945 فحصا مخبريا خلال الـ 24 ساعة الماضية، مشيرة أنه لا يوجد وفيات جديدة.وسجلت الصحة في تقريرها اليومي حول الحالة الوبائيّة في قطاع غزة تعافي 100 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.وأوضحت أن إجمالي تراكمي للمصابين 113450 إصابة، فيما إجمالي الحالات النشطة 2815 حالة، بالإضافة إلى إجمالي المتعافين 109579 حالة.وبينت أن إجمالي الوفيات 1056 حالة وفاة، فيما إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 76 حالة، بالإضافة إلى إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 43 حالة.وحول التطعيمات، فإن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 207200 جرعة وهي تكفي لـ103600 شخصا، بالإضافة إلى إجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 6178 شخصا.