حماس: ملف الجنود الأسرى لن يقابله إلا الإفراج عن أسرانا

رام الله - دنيا الوطنأكد الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع، اليوم الأربعاء، على أن ملف الإعمار لا يقابله إلا إعمار ما دمره الاحتلال وما لدى المقاومة من أسرى صهاينة لا يقابله إلا الإفراج عن الأسرى والفصائل أكدت في اجتماعها أمس أنها لن تسمح بالابتزاز أو ربط الملفات ببعضها.وقال القانوع في تصريح صحفي: "لقاء الفصائل الفلسطينية أمس كان بدعوة من قائد الحركة يحيى السنوار للاتفاق على موقف وطني لمواجهة مماطلة الاحتلال الصهيوني وسلوكه الاستفزازي ضد أهلنا في حي الشيخ جراح".وأضاف: "شعبنا الفلسطيني موحد في مواجهة استفزاز الاحتلال وسلوكه العدواني في حي الشيخ جراح ومختلف مناطق الضفة الغربية وخياراته مفتوحة للجم عدوان الاحتلال".