المغرب: وزارة الصحة تحذر من انتكاسة وبائية مجدداً

رام الله - دنيا الوطنسجلت وزارة الصحة المغربية، الثلاثاء، بوادر ارتفاع في الحالات الإيجابية المصابة بفيروس (كورونا) المستجد خلال الأسبوعين الماضيين بارتفاع 12.05%.وكشف رئيس قسم الأمراض السارية بمديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض بالوزارة، عبد الكريم مزيان بلفقيه، في الحصيلة نصف الشهرية الخاصة بالحالة الوبائية للجائحة، أن هناك استقرارا ملاحظا في المنحى العام للجائحة بالمملكة رغم هذه الزيادة المسجلة في الحالات الجديدة.وأكد بلفقيه على أن الوضعية الوبائية لازالت تحت السيطرة، داعيا إلى توخي الحيطة الحذر لتفادي أي انتكاسة في الحالة الوبائية المسجلة.وأشار رئيس قسم الأمراض السارية إلى استمرار الحملة الوطنية للتلقيح ضد (كوفيد-19) لأسبوعها الـ 21، واستلام كمية إضافية من لقاح (سينوفارم) الصيني خلال نهاية الأسبوع الماضي، مما يعطي دفعة إيجابية جديدة نحو تحقيق أهداف الخطة الوطنية للتلقيح، واقتراب عدادها ، بكل ثبات ، نحو عتبة ال18 مليون جرعة.