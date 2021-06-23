عربي

المغرب: وزارة الصحة تحذر من انتكاسة وبائية مجدداً

المغرب: وزارة الصحة تحذر من انتكاسة وبائية مجدداً
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت وزارة الصحة المغربية، الثلاثاء، بوادر ارتفاع في الحالات الإيجابية المصابة بفيروس (كورونا) المستجد خلال الأسبوعين الماضيين بارتفاع 12.05%.

وكشف رئيس قسم الأمراض السارية بمديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض بالوزارة، عبد الكريم مزيان بلفقيه، في الحصيلة نصف الشهرية الخاصة بالحالة الوبائية للجائحة، أن هناك استقرارا ملاحظا في المنحى العام للجائحة بالمملكة رغم هذه الزيادة المسجلة في الحالات الجديدة.

وأكد بلفقيه على أن الوضعية الوبائية لازالت تحت السيطرة، داعيا إلى توخي الحيطة الحذر لتفادي أي انتكاسة في الحالة الوبائية المسجلة.

وأشار رئيس قسم الأمراض السارية إلى استمرار الحملة الوطنية للتلقيح ضد (كوفيد-19) لأسبوعها الـ 21، واستلام كمية إضافية من لقاح (سينوفارم) الصيني خلال نهاية الأسبوع الماضي، مما يعطي دفعة إيجابية جديدة نحو تحقيق أهداف الخطة الوطنية للتلقيح، واقتراب عدادها ، بكل ثبات ، نحو عتبة ال18 مليون جرعة.

أخبار ذات صلة

بهدف تسيير رحلات مباشرة.. وصول وفد إسرائيلي لشرم الشيخ لترتيب خط الطيران الجديد

بهدف تسيير رحلات مباشرة.. وصول وفد إسرائيلي لشرم الشيخ لترتيب خط الطيران الجديد

الصحة السعودية: إصابات (كورونا) اليومية تتخطى الـ1470 وتسجيل 12 وفاة

الصحة السعودية: إصابات (كورونا) اليومية تتخطى الـ1470 وتسجيل 12 وفاة

وزارة الصحة المصرية تعلن عدد مصابي قطار الإسكندرية

وزارة الصحة المصرية تعلن عدد مصابي قطار الإسكندرية

شاهد: سعودي ينقذ العشرات من &#34;كارثة محققة&#34;

شاهد: سعودي ينقذ العشرات من "كارثة محققة"

رئيس دولة للمواطنين: لقاح (كورونا) أو الاعتقال

رئيس دولة للمواطنين: لقاح (كورونا) أو الاعتقال

المغرب.. تفكيك خلية لتنظيم الدولة قبل تنفيذ عمليات

المغرب.. تفكيك خلية لتنظيم الدولة قبل تنفيذ عمليات

مصر: إصابة ثمانية أشخاص بتصادم جرار سكة حديد بقطار بالقرب من محطة الإسكندرية

مصر: إصابة ثمانية أشخاص بتصادم جرار سكة حديد بقطار بالقرب من محطة الإسكندرية

الأردن: ماذا جاء في أولى جلسات محاكمة الموقوفيْن الرئيسييْن في قضية &#34;الفتنة&#34;؟

الأردن: ماذا جاء في أولى جلسات محاكمة الموقوفيْن الرئيسييْن في قضية "الفتنة"؟

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

إصابة شاب بكسور خلال فعاليات المقاومة الشعبية في بيت دجن

إصابة شاب بكسور خلال فعاليات المقاومة الشعبية في بيت دجن

جيش الاحتلال يعتقل 21 مواطنًا من الضفة الغربية

جيش الاحتلال يعتقل 21 مواطنًا من الضفة الغربية

&#34;الإحصاء&#34;: انخفاض عجز الميزان التجاري بنسبة 5% خلال إبريل الماضي

"الإحصاء": انخفاض عجز الميزان التجاري بنسبة 5% خلال إبريل الماضي

الأسير رياض ولد علي من صانور يدخل عامه الـ19 في الأسر

الأسير رياض ولد علي من صانور يدخل عامه الـ19 في الأسر

الاحتلال يعتقل تسعة مواطنين بينهم أسرى محررون من بيت أمر

الاحتلال يعتقل تسعة مواطنين بينهم أسرى محررون من بيت أمر

الإحصاء: انخفاض عجز الميزان التجاري بنسبة 5% خلال نيسان الماضي

الإحصاء: انخفاض عجز الميزان التجاري بنسبة 5% خلال نيسان الماضي

الاحتلال يعيد تجريف طرق زراعية في مسافر يطا

الاحتلال يعيد تجريف طرق زراعية في مسافر يطا

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في رام الله والخليل

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في رام الله والخليل

منوعات

ما آخر التطورات الصحية لحالة دلال عبد العزيز؟

ما آخر التطورات الصحية لحالة دلال عبد العزيز؟

شاهد: رؤى الصبّان عن هدية زوجها &#34;كاد أن يُغمى عليا&#34;

شاهد: رؤى الصبّان عن هدية زوجها "كاد أن يُغمى عليا"

شاهد: أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز يثيران الضجة بهذا الفيديو

شاهد: أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز يثيران الضجة بهذا الفيديو

شاهد: أحمد حلمي يستعرض موهبته في الرسم بطريقة حزينة

شاهد: أحمد حلمي يستعرض موهبته في الرسم بطريقة حزينة

شاهد: مي حلمي تثير الجدل بقرار جديد بعد أزماتها الأخيرة

شاهد: مي حلمي تثير الجدل بقرار جديد بعد أزماتها الأخيرة

شاهد كيف ردت هيدي كرم على منتقدي طرافتها مع ابنها

شاهد كيف ردت هيدي كرم على منتقدي طرافتها مع ابنها

ما حقيقة حب سعاد حسني لعبدالحليم حافظ و زواجهما؟

ما حقيقة حب سعاد حسني لعبدالحليم حافظ و زواجهما؟

بعد بتر قدمه.. ما حقيقة اعتزال شريف دسوقي الفن؟

بعد بتر قدمه.. ما حقيقة اعتزال شريف دسوقي الفن؟

رغم الخلاف.. شاهد كيف دعم شقيق ياسمين عبد العزيز أخته ضد بوسي شلبي

رغم الخلاف.. شاهد كيف دعم شقيق ياسمين عبد العزيز أخته ضد بوسي شلبي

شاهد: جوزيف عطية يتعرّض لموقف محرج في الشارع.. وهذا ما حدث

شاهد: جوزيف عطية يتعرّض لموقف محرج في الشارع.. وهذا ما حدث

عربي

المغرب: وزارة الصحة تحذر من انتكاسة وبائية مجدداً

المغرب: وزارة الصحة تحذر من انتكاسة وبائية مجدداً

بهدف تسيير رحلات مباشرة.. وصول وفد إسرائيلي لشرم الشيخ لترتيب خط الطيران الجديد

بهدف تسيير رحلات مباشرة.. وصول وفد إسرائيلي لشرم الشيخ لترتيب خط الطيران الجديد

الصحة السعودية: إصابات (كورونا) اليومية تتخطى الـ1470 وتسجيل 12 وفاة

الصحة السعودية: إصابات (كورونا) اليومية تتخطى الـ1470 وتسجيل 12 وفاة

وزارة الصحة المصرية تعلن عدد مصابي قطار الإسكندرية

وزارة الصحة المصرية تعلن عدد مصابي قطار الإسكندرية