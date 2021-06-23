الشرطة بغزة: أنهينا كافة الاستعدادات لتأمين اختبارات الثانوية العامة

رام الله - دنيا الوطنأنهت الشرطة الفلسطينية كافة استعداداتها لتأمين اختبارات الثانوية العامة المقرر عقدها يوم غد الخميس.وأوضح مدير العمليات والاتصالات بالشرطة العميد علي النادي أن الشرطة ستؤمن 218 لجنة وقاعة امتحانات لطلبة الثانوية العامة المقرر عقدها غداً وتنتهي بتاريخ 12 يوليو القادم.وقال العميد النادي: "إن الشرطة تعمل بكافة إمكانياتها لتأمين سير امتحانات الثانوية العامة لعام 2021 وفق خطة مرنة تتضمن التنسيق الكامل وتوزيع المهام والأدوار على إدارات ومحافظات الشرطة في محافظات قطاع غزة".وأشار إلى أن هناك عدة إجراءات تمهيدية سبقت لتهيئة الأجواء للطلبة منها منع إطلاقِ النارِ في المناسبات العامة ومنع استخدامُ المفرقعاتِ والألعابِ النارية في الأفراحِ والمناسبات.ونوه العميد النادي إلى أن الشرطة ستمنع استخدامُ مكبراتِ الصوتِ من قبلِ الباعةِ المتجولين ومنع إقامةُ الحفلاتِ في الشوارع العامة، بالإضافة لمنع فتح الملاعب الخاصة القريبة من منازل المواطنين في الفترة المسائية.وأضاف: "هناك تواصل وتنسيق بين الشرطة ووزارة التعليم وسيتم تعزيز هذا التواصل أثناء الامتحانات"، لافتاً إلى عقد عدة اجتماعات بين الجانبين لتنسيق وترتيب خطة تأمين اللجان والمدراس.وحول هذه الخطة ومهام كل إدارة من إدارات الشرطة أثناء فترة الامتحانات، بيّن العميد النادي أنه سيتم عمل مسح أمني شامل لمحيط اللجان التي تم اعتمادها من قبل وزارة التعليم وتسليمها للإدارات المختصة بتأمينها، منوهاً إلى أنه سيكون هناك دور لشرطة المحافظات والإدارات المتخصصة المختلفة في عملية تأمين سير الاختبارات.وتابع: "سيُمنع دخول الزوار إلى لجان الامتحانات إلا بعد التنسيق المسبق مع وزارة التربية والتعليم، وسيمنع تواجد الطلبة والأهالي حول اللجان".