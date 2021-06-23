دولي

إسرائيل تبدأ باتخاذ إجراءات لمكافحة السلالة الهندية لفيروس (كورونا)

إسرائيل تبدأ باتخاذ إجراءات لمكافحة السلالة الهندية لفيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، إن سيلزم كل من يدخل مطار "بن غوريون" بوضع كمامة، فيما سيخضع القادمون إلى إسرائيل لفحص لتشخيص (كورونا).

يأتي ذلك في إطار الإجراءات الاستباقية للتصدي للسلالة الهندية، وهذا ما أعلنه مساء أمس رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينت في ختام جولة تفقدية قام بها في المطار. 

وحث الجمهور على الامتناع عن السفر غير الضروري إلى الخارج، مناشدًا الصبية ممن بلغوا 12 فما فوق بتلقي التطعيم في أسرع وقت ممكن، وأوصى بارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة أيضا.

وذكرت صحيفة (يديعوت أحرونوت)، أن وزارة الصحة بصدد اتخاذ المزيد من الإجراءات وهي: خضوع حتى المتطعيمن الذين يخالطون مصاب بالفيروس الهندي للحجر وفرض غرامات على أولياء أمور الأولاد، بسبب خرق الحجر والزام المسافرين بالتوقيع على تعهد بعدم التوجه إلى دول موبوءة يحظر السفر إليها.

وأضافت الصحيفة، أن هذه الإجراءات وردت في أمر أصدره أمس مدير عام وزارة الصحة البروفيسور حيزي ليفي وسينشر على الملأ قريباً.

وستقوم الشرطة بتشديد الأنظمة الخاصة بالحجر الصحي بما في ذلك تغريم المخالفين، ويستدل من بيانات وزارة الصحة أنه رصدت أمس 66 إصابة جديدة بالداء.

وبلغت نسبة النتائج الإيجابية 0.2%، ويتلقى 26 مريضا العلاج في أقسام العناية المركزة.

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