جيش الاحتلال يعتقل 21 مواطنًا من الضفة الغربية

رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم حملة اعتقالات واسعة طالت 21 مواطنا، بينهم فنية وأسرى محررون.ففي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال 11 مواطنا، وهم: جهاد هشام خليل ابو هاشم (31 عاما)، واسيد محمد احمد عادي (30 عاما)، ومحمود ياسر محمد بريغيث ( 28 عاما)، وكريم ابراهيم حمدي ابو مارية (24 عاما)، واحمد محمود عبد الله زعاقيق (25 عاما)، وعمرو ابراهيم مصطفى صبارنة (17 عاما)، وعمر عصام سعدي اخليل (17 عاما)، وعمار يحيى عبد الله زعاقيق (17 عاما)، وقسم خالد محمود العلامي (16 عاما)، من بلدة بيت أمر، والاسير المحرر أحمد أبو فنون ونجله محمد، من منطقة واد الهرية من مدينة الخليل.ومن رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال، 10 شبان من بلدة نعلين، وهم: محمد هارون الخواجا، وحسني جميل الخواجا، وعبد الله عبد الكريم سرور، وحمزة صلاح عميرة، ومسلمة حمدان سرور، ومحمد صلاح سرور، وزهدي فوزي الخواجا، وبركات علي الخواجا، وعبد الرحمن عواد سرور، واسماعيل الشامصطي.