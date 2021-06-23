"الإحصاء": انخفاض عجز الميزان التجاري بنسبة 5% خلال إبريل الماضي

رام الله - دنيا الوطنقال الجهاز المركزي للإحصاء، إن الميزان التجاري والذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات سجل انخفاضا في قيمة العجز بنسبة 5% خلال شهر نيسان الماضي، مقارنة مع الشهر الذي سبقه، بينما سجل ارتفاعا بنسبة 47% مقارنة مع شهر نيسان/إبريل 2020، حيث بلغ العجز 373.2 مليون دولار أمريكي.وأوضح الإحصاء في تقرير صدر عنه، صباح اليوم الأربعاء، حول النتائج الأولية للتجارة الخارجية المرصودة للسلع لشهر نيسان الماضي أن الصادرات شهدت انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.1% مقارنة مع الشهر السابق، بينما ارتفعت بنسبة 109% مقارنة مع شهر نيسان من عام 2020، حيث بلغت قيمتها 114.6 مليون دولار أمريكي.وارتفعت الصادرات إلى إسرائيل بنسبة 3% مقارنة مع الشهر السابق، وشكّلت 91% من إجمالي قيمة الصادرات لشهر نيسان الماضي، بينما انخفضت الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 22% مقارنة مع الشهر السابق.وبين التقرير أن الواردات خلال شهر نيسان الماضي انخفضت بنسبة 4% مقارنة مع الشهر السابق، بينما ارتفعت بنسبة 58% مقارنة مع شهر نيسان من عام 2020، حيث بلغت قيمتها 487.8 مليون دولار أمريكي.وانخفضت الواردات من إسرائيل بنسبة 3% مقارنة مع الشهر السابق، وشكّلت 53% من إجمالي قيمة الواردات لشهر نيسان الماضي. كما انخفضت الواردات من باقي دول العالم بنسبة 5% مقارنة مع الشهر السابق.