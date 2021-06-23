شؤون فلسطينية

"التربية": 84598 طالباً يتوجهون غداً لتقديم امتحان الثانوية العامة

"التربية": 84598 طالباً يتوجهون غداً لتقديم امتحان الثانوية العامة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم، استكمال كافة الاستعدادات والتحضيرات؛ لعقد امتحان الثانوية العامة صباح يوم غد الخميس في جميع أنحاء الوطن، بما يشمل القدس والمحافظات الشمالية (الضفة) والجنوبية (قطاع غزة) والمدارس الفلسطينية بالخارج، إذ سيتوجه 84598 طالباً/ة لتقديم الامتحان، موزعين على
896 قاعة.

وأشارت إلى أن العدد الكلي للعاملين يبلغ حوالي نحو 25 ألفاً موزعين ما بين مراقب ومصحح وإداري وفني وعامل في الامتحان.

وفي هذا السياق، أكد وزير التربية والتعليم أ.د. مروان عورتاني جاهزية الوزارة لعقد الامتحان رغم تحديات وآثار فرضها المشهد (كورونا) والعدوان الأخير على القدس وقطاع غزة في كافة أرجاء الوطن، لافتاً إلى أن تجربة فلسطين العام الماضي قدمت أنموذجاً ملهماً يحتذى به؛ بما يؤكد أن هذه التجربة تؤسس لعمل
تكاملي تكاتفت فيه جهود الوزارة مع المؤسسات الرسمية والأهلية والدولية؛ للحفاظ على هذا الامتحان وجودته ومعاييره.

وبين الوزير أن تنظيم الامتحان يتم وفق قواعد البروتوكول الصحي؛ وبما يراعي معايير التباعد الجسدي، والوقاية والسلامة للطلبة ولطواقم الامتحان على حد سواء، مؤكداً أن الامتحان يقوم على مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص؛ وبما يضمن معايير الجودة الشاملة في كامل إجراءات هذا الامتحان.

كما تمنى عورتاني للطلبة النجاح والتوفيق، مستذكراً طلبة المدارس، ومنهم طلبة الثانوية العامة، الذين ارتقوا شهداء خلال عدوان الاحتلال الأخير على القدس وغزة ومختلف أنحاء الوطن، مجدداً في الوقت ذاته اعتزازه بجهود أبناء السلك التربوي؛ على ما بذلوه من جهود ومتابعات في سبيل إنجاح عقد الامتحان وفق ما هو مخطط له.

أخبار ذات صلة

154 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة

154 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة

حماس: ملف الجنود الأسرى لن يقابله إلا الإفراج عن أسرانا

حماس: ملف الجنود الأسرى لن يقابله إلا الإفراج عن أسرانا

الشرطة بغزة: أنهينا كافة الاستعدادات لتأمين اختبارات الثانوية العامة

الشرطة بغزة: أنهينا كافة الاستعدادات لتأمين اختبارات الثانوية العامة

جيش الاحتلال يعتقل 21 مواطنًا من الضفة الغربية

جيش الاحتلال يعتقل 21 مواطنًا من الضفة الغربية

مزارعو غزة يتوقفون عن التصدير بسبب شروط الاحتلال التعجيزية

مزارعو غزة يتوقفون عن التصدير بسبب شروط الاحتلال التعجيزية

&#34;الإحصاء&#34;: انخفاض عجز الميزان التجاري بنسبة 5% خلال إبريل الماضي

"الإحصاء": انخفاض عجز الميزان التجاري بنسبة 5% خلال إبريل الماضي

الأسير رياض ولد علي من صانور يدخل عامه الـ19 في الأسر

الأسير رياض ولد علي من صانور يدخل عامه الـ19 في الأسر

الاحتلال يعتقل تسعة مواطنين بينهم أسرى محررون من بيت أمر

الاحتلال يعتقل تسعة مواطنين بينهم أسرى محررون من بيت أمر

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;الإحصاء&#34;: انخفاض عجز الميزان التجاري بنسبة 5% خلال إبريل الماضي

"الإحصاء": انخفاض عجز الميزان التجاري بنسبة 5% خلال إبريل الماضي

الأسير رياض ولد علي من صانور يدخل عامه الـ19 في الأسر

الأسير رياض ولد علي من صانور يدخل عامه الـ19 في الأسر

الاحتلال يعتقل تسعة مواطنين بينهم أسرى محررون من بيت أمر

الاحتلال يعتقل تسعة مواطنين بينهم أسرى محررون من بيت أمر

الإحصاء: انخفاض عجز الميزان التجاري بنسبة 5% خلال نيسان الماضي

الإحصاء: انخفاض عجز الميزان التجاري بنسبة 5% خلال نيسان الماضي

الاحتلال يعيد تجريف طرق زراعية في مسافر يطا

الاحتلال يعيد تجريف طرق زراعية في مسافر يطا

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في رام الله والخليل

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في رام الله والخليل

بعد تذبذب الدولار.. كيف جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الأربعاء؟

بعد تذبذب الدولار.. كيف جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الأربعاء؟

الطقس: كتلة هوائية حارة وجافة تؤثر على البلاد يوم الجمعة

الطقس: كتلة هوائية حارة وجافة تؤثر على البلاد يوم الجمعة

منوعات

شاهد: رؤى الصبّان عن هدية زوجها &#34;كاد أن يُغمى عليا&#34;

شاهد: رؤى الصبّان عن هدية زوجها "كاد أن يُغمى عليا"

شاهد: أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز يثيران الضجة بهذا الفيديو

شاهد: أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز يثيران الضجة بهذا الفيديو

شاهد: أحمد حلمي يستعرض موهبته في الرسم بطريقة حزينة

شاهد: أحمد حلمي يستعرض موهبته في الرسم بطريقة حزينة

شاهد: مي حلمي تثير الجدل بقرار جديد بعد أزماتها الأخيرة

شاهد: مي حلمي تثير الجدل بقرار جديد بعد أزماتها الأخيرة

شاهد كيف ردت هيدي كرم على منتقدي طرافتها مع ابنها

شاهد كيف ردت هيدي كرم على منتقدي طرافتها مع ابنها

ما حقيقة حب سعاد حسني لعبدالحليم حافظ و زواجهما؟

ما حقيقة حب سعاد حسني لعبدالحليم حافظ و زواجهما؟

بعد بتر قدمه.. ما حقيقة اعتزال شريف دسوقي الفن؟

بعد بتر قدمه.. ما حقيقة اعتزال شريف دسوقي الفن؟

رغم الخلاف.. شاهد كيف دعم شقيق ياسمين عبد العزيز أخته ضد بوسي شلبي

رغم الخلاف.. شاهد كيف دعم شقيق ياسمين عبد العزيز أخته ضد بوسي شلبي

شاهد: جوزيف عطية يتعرّض لموقف محرج في الشارع.. وهذا ما حدث

شاهد: جوزيف عطية يتعرّض لموقف محرج في الشارع.. وهذا ما حدث

شاهد: ديانا كرزون ترزق بمولودها الأول.. و تعليق زوجها يلفت إنتباه الجمهور

شاهد: ديانا كرزون ترزق بمولودها الأول.. و تعليق زوجها يلفت إنتباه الجمهور

عربي

المغرب: وزارة الصحة تحذر من انتكاسة وبائية مجدداً

المغرب: وزارة الصحة تحذر من انتكاسة وبائية مجدداً

بهدف تسيير رحلات مباشرة.. وصول وفد إسرائيلي لشرم الشيخ لترتيب خط الطيران الجديد

بهدف تسيير رحلات مباشرة.. وصول وفد إسرائيلي لشرم الشيخ لترتيب خط الطيران الجديد

الصحة السعودية: إصابات (كورونا) اليومية تتخطى الـ1470 وتسجيل 12 وفاة

الصحة السعودية: إصابات (كورونا) اليومية تتخطى الـ1470 وتسجيل 12 وفاة

وزارة الصحة المصرية تعلن عدد مصابي قطار الإسكندرية

وزارة الصحة المصرية تعلن عدد مصابي قطار الإسكندرية