شؤون فلسطينية

الاحتلال يغلق الطرق المؤدية إلى جبل صبيح في بيتا

الاحتلال يغلق الطرق المؤدية إلى جبل صبيح في بيتا
رام الله - دنيا الوطن
اغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، كافة الطرق المؤدية إلى جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس.

وقال نائب رئيس بلدية بيتا موسى حمايل، إن جرافات الاحتلال تعمل منذ ساعات الصباح، على اغلاق كافة الطرق المؤدية إلى جبل صبيح، الذي يشهد فعاليات "الإرباك الليلي"، في اطار المقاومة الشعبية لمواجهة إقامة بؤرة استيطانية على قمته.

وأضاف أن الاحتلال منع المواطنين من الوصول الى الجبل، مؤكدا أن هذه الاجراءات لن تثنينا عن مواصلة النضال ومواجهة الاطماع الاستيطانية.

يذكر ان جبل صبيح التابع لبلدات بيتا وقبلان ويتما جنوب نابلس، يشهد منذ اسابيع فعاليات مقاومة شعبية "الارباك الليلي" في اطار المواجهة ضد إقامة البؤرة الاستيطانية، استشهد خلالها أربعة شبان برصاص قوات الاحتلال.

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