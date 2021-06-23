قوات الاحتلال تعتقل 10 شبان من بلدة نعلين غرب رام الله

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي الليلة الماضية، 10 شبان من بلدة نعلين غرب رام الله، وسط الضفة الغربية.وقال رئيس بلدية نعلين، عماد الخواجا، إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة بعد منتصف الليل، وعمدت إلى تحطيم وإحراق عدة مركبات.ولفت الخواجا إلى أن مواجهات عنيفة اندلعت وسط البلدة، أطلقت قوات الاحتلال خلالها قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاه الشبان.وأضاف أن قوات الاحتلال داهمت نحو 18 منزلاً واعتقلت 15 شاباً، بعد أن داهمت منازلهم وعبثت بمحتوياتها، وفي وقت لاحق أفرجت عن خمسة منهم.والمعتقلون هم: محمد هارون الخواجا، وحسني جميل الخواجا، وعبد الله عبد الكريم سرور، وحمزة صلاح عميرة، ومسلمة حمدان سرور، ومحمد صلاح سرور، وزهدي فوزي الخواجا، وبركات علي الخواجا، وعبد الرحمن عواد سرور، واسماعيل الشامصطي.