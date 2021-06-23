جيش الاحتلال: سنواصل التصدي لإطلاق البالونات والمظاهرات بحزم وصرامة

قناة كان العبرية:

قال قائد المنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال، اليعازر توليدانو، اليوم الأربعاء، إن "أعداء إسرائيل لم يستوعبوا المرة تلو المرة أننا سنواصل التصدي لهم بحزم وصرامة".





وأضاف في تصريحات نقلتها قناة (كان): "يحاولون ترهيبنا بإطلاق البالونات ونشاطات الإرباك والمظاهرات التي لا طائل منها".





وشهدت عدة مناطق بالضفة الغربية خلال الأيام الأخيرة، مسيرات "الإرباك الليلي" نظمها مواطنون، رداً على مشاريع استيطانية إسرائيلية.



