الطقس: كتلة هوائية حارة وجافة تؤثر على البلاد يوم الجمعة

المدينـة



اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة



اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 30-19 31-20 32-21 بيت لحم 30-19 31-20 32-21 رام الله والبيرة 29-18 30-19 31-20 طولكرم 31-20 32-21 33-22 نابلس 31-20 32-21 33-21 قلقيلية 31-20 32-21 32-22 جنين 33-21 34-22 35-22 سلفيت 30-19 31-20 32-21 طوباس 34-22 35-23 36-23 روابي 31-20 32-21 33-21 الخليل 29-18 30-19 31-20 غزه 30-21 31-22 31-23 أريحا 39-25 40-26 41-26 خانيونس 30-21 31-22 31-23 الأغوار الشمالية 37-23 38-24 39-24 رفح 31-20 32-21 32-22

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو صافياً بوجه عام حاراً نسبيا في المناطق الجبلية إلى حار في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة: يكون الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية معتدلا في بقية المناطق ، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الخميس، يكون الجو صافيا بوجه عام حارا في المناطق الجبلية إلى حار جدا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .يوم الجمعة، كتلة هوائية حارة وجافة تؤثر على البلاد لذا يكون الجو صافيا بوجه عام حارا في المناطق الجبلية إلى حار جدا في بقية المناطق، و يطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم السبت، يكون الجو صافيا بوجه عام حارا في المناطق الجبلية إلى حار جدا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية ، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .وتحذر دائرة الأرصاد الجوية من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً ، وكذلك من خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة .درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي