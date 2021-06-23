خالد البطش: الأمم المتحدة تمنح جيش الاحتلال غطاءً لاستمرار جرائم حرب بغزة

خاص دنيا الوطندان عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين خالد البطش، قرار الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بعدم ضم جيش الاحتلال الإسرائيلي للقائمة السوداء للجيوش التي تنتهك حقوق الإنسان.وقال البطش في تصريحات خاصة لـ "دنيا الوطن"، :"نعتبر هذا الموقف بمثابة غطاء لاستمرار جيش الاحتلال بارتكاب جرائم حرب بحق الأبرياء في غزة وعموم الأراضي الفلسطينية".كما أن القرار - وفق البطش- يُهيئ لإفلات جيش الاحتلال من العقاب بعد مجازره بغزة والقدس وخاصةً مجزرة هدم البيوت وقتل سكانها، كما حصل مع عائلتي الكولك وأبو العوف بشارع الوحدة بمدينة غزة.واستهجن البطش بشدة مواقف مبعوث الأمم المتحدة في المنطقة تور وينسلاند، المنحازة لصالح الاحتلال الإسرائيلي.وقال :"من الواضح أن السيد تور يعلن انحيازه للاحتلال، وينقل رؤية الاحتلال في استمرار الحصار والعدوان على الشعب الفلسطيني وعدم تنفيذه إجراءات كسر الحصار التي تمت 2018-2019 عقب اندلاع مسيرات العودة".وبيّن البطش أن مبعوث الأمم المتحدة ينقل رسائل يرفضها شعبنا مثل ربط عملية الإعمار بتبادل الأسرى، وتحويل الصراع مع العدو إلى تلبية مطالب إنسانية، بدلاً من إنهاء الاحتلال، وتحقيق حق العودة للشعب الفلسطيني.وأعلن عن رفض هذا الموقف، داعياً وينسلاند إلى الحياد وعدم الانحياز، والتمسك بدوره كوسيط بين الاحتلال والشعب الفلسطيني.وشدد البطش على أن الشعب الفلسطيني مستعدٌ لحماية حقوقه بالحياة الكريمة على أرضه.