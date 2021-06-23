شؤون فلسطينية

أول تعليق من الجهاد الإسلامي على حجب الإدارة الأمريكية موقع قناة (فلسطين اليوم)

أول تعليق من الجهاد الإسلامي على حجب الإدارة الأمريكية موقع قناة (فلسطين اليوم)
صورة من حجب الإدارة الأمريكية لموقع قناة فلسطين اليوم
خاص لدنيا الوطن 
استهجن عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، محمد حميد، اليوم الأربعاء، قرار الإدارة الأمريكية حظر مواقع الكترونية لعدد من المنابر الإعلامية بينها موقع قناة (فلسطين اليوم) الفضائية.

وقال حميد في تصريحات خاصة لـ "دنيا الوطن" : إن "الإدارة الأميركية تأبى إلا أن تمارس سياسة الاستكبار والظلم عبر إقدامها على تكميم أفواه منابر الحق، التي يبدو أنها شكلت هاجس ذعر لهذه الإدارة، رغم تواضع إمكاناتها المالية".

وأضاف: "قناة (فلسطين اليوم) تدفع ضريبة تصدير كلمة المقاومة، ونحن على ثقة أن حظرها لن يثنيها عن أداء رسالتها السامية".

ولفت حميد إلى أن رسالة الشعب الفلسطيني إلى الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم، ستصل ولن يعيقها أي إجراء، مشدداً على أنهم لن يستطيعوا قهر إرادة الإعلام الحرِّ.

ونوه إلى أن (فلسطين اليوم) وكل المنابر الإعلامية التي تحارب اليوم، استطاعت حشد الدعم والإسناد للقضية الفلسطينية، وعرَّت صورة الاحتلال، وكشفت ضعف منظومته الأمنية والعسكرية، لاسيما خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة.

وذكَّر حميد بتصريحات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو خلال العدوان الأخير على غزة، عندما اعتبر أن هزيمة إسرائيل هي هزيمة لدول الغرب، الأمر الذي يؤكد أننا في فلسطين نواجه أعداءً كثر، ولقد استطاع الإعلام المقاوم أن يكشف ألاعيبهم وأهدافهم، لذلك هم يحاولون يائسين إخراسه، لكن ذلك لن يكون.

وحجبت الإدارة الأمريكية الثلاثاء، موقع قناة (فلسطين اليوم) الفضائية الالكتروني عبر الانترنت، التابعة لحركة الجهاد الإسلامي، وفق ما نقلت إذاعة (القدس) التابعة للحركة أيضاً.

يأتي ذلك بعدما تعرضت عدة مواقع أخبار إيرانية، وكذلك مواقع تابعة للحوثيين في اليمن، بالإضافة إلى مواقع عراقية مقربة من إيران للإيقاف.

ووفق موقع (روسيا اليوم)، فإن مواقع ووسائل إعلام إيرانية أعلنت تعرضها للقرصنة، موجهة الاتهام للإدارة الأمريكية في وقف بثها على الإنترنيت".

وتابع: "المواقع التي تعرضت للإيقاف هي قناة العالم وقناة الكوثر وكذلك قناة المسيرة اليمنية التابعة للحوثيين، وأيضا موقع المعلومة العراقي".

وأضاف: "الولايات المتحدة أوقفت بث موقع قناة (هدهد) الإيرانية للأطفال".

وظهرت على المواقع عبارة: "تستشهد الصورة المنشورة على مواقع الويب للإعلان عن حجب وسائل الإعلام بقوانين تبرر هذه الخطوة، والتي تسمح للحكومة الأمريكية باستخدام أصول الكيانات المتورطة في الاتجار بالتقنيات والمواد والأسلحة النووية والكيماوية والبيولوجية والإشعاعية أو المتورطة في مصادرة تصنيع أو استيراد أو بيع أو توزيع مواد غير مشروعة".

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