شؤون فلسطينية

عشرات الخريجين يحتجون أمام مقر (أونروا) بغزة للمطالبة بفرص عمل لهم

عشرات الخريجين يحتجون أمام مقر (أونروا) بغزة للمطالبة بفرص عمل لهم
رام الله - دنيا الوطن
احتج عشرات الخريجين الجامعيين في اعتصام مطلبي، اليوم، أمام مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بمدينة غزة، بدعوة من اتحاد لجان المعلمين الديمقراطيين، للمطالبة بتوفير فرص عمل لهم وزيادة خدمات وبرامج (أونروا) المقدمة لجموع اللاجئين.

ورفع الخريجون يافطات كتب عليها "تقليص وكالة الغوث لخدماتها، جريمة بحق اللاجئين، وهذا يعني ارتفاع نسب الفقر والبطالة في غزة"، وسط هتافات تدعو (أونروا) لتوفير فرص عمل للخريجين وخاصة اللاجئين منهم.

واصطف عدد من أبناء الخريجين العاطلين عن العمل تأكيداً على حقوقهم في الحياة والمأكل والأمان، وحقوق أولياء أمورهم بالحياة والعيش الكريم وفرص العمل.

وألقت أ. رائدة الخور مسؤولة اتحاد لجان المعلمين الديمقراطيين بقطاع غزة، كلمة أكدت خلالها وقوفها لجانب الخريجين وخاصة اللاجئين منهم لضمان حقهم بفرص عمل عاجلة والدفاع عن حقوقهم ومطالبهم.

وأوضحت الخور أن الاتحاد سيواصل اعتصاماته الاحتجاجية السلمية تنديداً بالسياسة التعسفية واللا إنسانية لوكالة (أونروا) التي تسعى دوماً لتقليص خدماتها وبرامجها.

وأكدت الخور أن "الاتحاد لن يسمح لوكالة (أونروا) بالتعدي على حقوق عشرات آلاف الخريجين اللاجئين والتي تعد سبباً رئيسياً في تعاسة اللاجئين الفلسطينيين".

وأشارت الخور إلى أن القوانين والمواثيق الدولية بما فيها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والقانون الإنساني الدولي، تؤكد جميعها على حقوق الناس في الحياة وعدم حرمانهم منه.

وطالب الخريج الجامعي خالد كلاب بتوفير الخدمات الإنسانية الضرورية للاجئين الفلسطينيين وعلى رأسها توفير فرص عمل عاجلة للخريجين وإغاثتهم بأبسط مقومات الحياة وبما يضمن الحياة الكريمة لهم ولأسرهم في ظل ارتفاع نسب الفقر والبطالة وانعدام الأمن الغذائي.

وجدد الخريج كلاب في كلمة الخريجين العاطلين عن العمل مطالبته لوكالة (أونروا) بالتراجع عن قرارها الأخير بتصنيف العائلات الفقيرة، والعمل على توسيع دائرة المستفيدين من سكان قطاع غزة في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية الناجمة عن الحصار الإسرائيلي وجائحة (كورونا).

والجدير ذكره، أن اتحاد لجان المعلمين الديمقراطيين هو الإطار المهني للمعلمين التابع للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين.







أخبار ذات صلة

أبو ظريفة يطالب بإنصاف ذوي شهداء عدوان 2014 واعتمادهم في مؤسسة الشهداء

أبو ظريفة يطالب بإنصاف ذوي شهداء عدوان 2014 واعتمادهم في مؤسسة الشهداء

الصالح: &#34;بيتا&#34; تُمثل أنموذجاً متقدما في مقاومة ومواجهة التوسع الاستيطاني

الصالح: "بيتا" تُمثل أنموذجاً متقدما في مقاومة ومواجهة التوسع الاستيطاني

خالد أبو هلال: أمامنا أيام قليلة للوسطاء والمقاومة لن تسمح للاحتلال بإعادتنا للوراء

خالد أبو هلال: أمامنا أيام قليلة للوسطاء والمقاومة لن تسمح للاحتلال بإعادتنا للوراء

خلال ورشة عقدتها الإغاثة الزراعية.. مزارعو قطاع غزة يطالبون بضرورة فتح المعابر

خلال ورشة عقدتها الإغاثة الزراعية.. مزارعو قطاع غزة يطالبون بضرورة فتح المعابر

حماس تتحدث عن اجتماع الفصائل وزيارة المسؤول الأممي

حماس تتحدث عن اجتماع الفصائل وزيارة المسؤول الأممي

سفارة فلسطين بمصر تصدر تنويهاً للمواطنين بشأن التحويلات الطبية من القطاع

سفارة فلسطين بمصر تصدر تنويهاً للمواطنين بشأن التحويلات الطبية من القطاع

إصابة عامل أثناء مطاردته من قبل الاحتلال غرب جنين

إصابة عامل أثناء مطاردته من قبل الاحتلال غرب جنين

نافذ عزام: القضية الفلسطينية تُقدم للعواصم أجمل الفرص للنهوض من جديد

نافذ عزام: القضية الفلسطينية تُقدم للعواصم أجمل الفرص للنهوض من جديد

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

أبو ظريفة يطالب بإنصاف ذوي شهداء عدوان 2014 واعتمادهم في مؤسسة الشهداء

أبو ظريفة يطالب بإنصاف ذوي شهداء عدوان 2014 واعتمادهم في مؤسسة الشهداء

الصالح: &#34;بيتا&#34; تُمثل أنموذجاً متقدما في مقاومة ومواجهة التوسع الاستيطاني

الصالح: "بيتا" تُمثل أنموذجاً متقدما في مقاومة ومواجهة التوسع الاستيطاني

عشرات الخريجين يحتجون أمام مقر (أونروا) بغزة للمطالبة بفرص عمل لهم

عشرات الخريجين يحتجون أمام مقر (أونروا) بغزة للمطالبة بفرص عمل لهم

خلال ورشة عقدتها الإغاثة الزراعية.. مزارعو قطاع غزة يطالبون بضرورة فتح المعابر

خلال ورشة عقدتها الإغاثة الزراعية.. مزارعو قطاع غزة يطالبون بضرورة فتح المعابر

إصابة عامل أثناء مطاردته من قبل الاحتلال غرب جنين

إصابة عامل أثناء مطاردته من قبل الاحتلال غرب جنين

نافذ عزام: القضية الفلسطينية تُقدم للعواصم أجمل الفرص للنهوض من جديد

نافذ عزام: القضية الفلسطينية تُقدم للعواصم أجمل الفرص للنهوض من جديد

المصري يدعو إلى التحلل من قيود اتفاق أوسلو ويؤكد على احترام العشائر للرموز الوطنية

المصري يدعو إلى التحلل من قيود اتفاق أوسلو ويؤكد على احترام العشائر للرموز الوطنية

&#34;التربية&#34; تعلن افتراضياً نتائج معرض فلسطين للعلوم والهندسة

"التربية" تعلن افتراضياً نتائج معرض فلسطين للعلوم والهندسة

منوعات

شاهد: ديانا كرزون ترزق بمولودها الأول.. و تعليق زوجها يلفت إنتباه الجمهور

شاهد: ديانا كرزون ترزق بمولودها الأول.. و تعليق زوجها يلفت إنتباه الجمهور

بعد نجاحه عربيًا.. مسلسل سوري يثير ضجة ويعرض باللغة الهندية

بعد نجاحه عربيًا.. مسلسل سوري يثير ضجة ويعرض باللغة الهندية

ما حقيقة تهرب ياسر جلال من سداد ضرائب بأكثر من مليون جنيه؟

ما حقيقة تهرب ياسر جلال من سداد ضرائب بأكثر من مليون جنيه؟

شاهد كيف دافعت إلهام الفضالة عن نفسها بسبب هذه الصورة

شاهد كيف دافعت إلهام الفضالة عن نفسها بسبب هذه الصورة

شاهد: دنيا بطمة تثير الضجة والجدل بسبب هذا الفيديو

شاهد: دنيا بطمة تثير الضجة والجدل بسبب هذا الفيديو

شاهد: زوج الدكتورة خلود ينقذ طفلتهما في اللحظات الأخيرة

شاهد: زوج الدكتورة خلود ينقذ طفلتهما في اللحظات الأخيرة

شاهد: بسبب هذه الكلمات.. حلا شيحا ومعز مسعود يُشعلان السوشيال ميديا

شاهد: بسبب هذه الكلمات.. حلا شيحا ومعز مسعود يُشعلان السوشيال ميديا

شاهد: منى زكي تثير الجدل بكواليس مشهد الولادة في &#34;لعبة نيوتن&#34;

شاهد: منى زكي تثير الجدل بكواليس مشهد الولادة في "لعبة نيوتن"

حورية فرغلي لجمهورها &#34;استعدّوا للمفاجأة&#34;.. ما القصة؟

حورية فرغلي لجمهورها "استعدّوا للمفاجأة".. ما القصة؟

شاهد: الجمهور يشن هجوم حاد على هيدي كرم بسبب هذا الفيديو المثير

شاهد: الجمهور يشن هجوم حاد على هيدي كرم بسبب هذا الفيديو المثير

عربي

الصحة السعودية: إصابات (كورونا) اليومية تتخطى الـ1470 وتسجيل 12 وفاة

الصحة السعودية: إصابات (كورونا) اليومية تتخطى الـ1470 وتسجيل 12 وفاة

وزارة الصحة المصرية تعلن عدد مصابي قطار الإسكندرية

وزارة الصحة المصرية تعلن عدد مصابي قطار الإسكندرية

شاهد: سعودي ينقذ العشرات من &#34;كارثة محققة&#34;

شاهد: سعودي ينقذ العشرات من "كارثة محققة"

رئيس دولة للمواطنين: لقاح (كورونا) أو الاعتقال

رئيس دولة للمواطنين: لقاح (كورونا) أو الاعتقال