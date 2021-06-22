خالد أبو هلال: أمامنا أيام قليلة للوسطاء والمقاومة لن تسمح للاحتلال بإعادتنا للوراء

رام الله - دنيا الوطنقال الأمين العام لحركة الأحرار، خالد أبو هلال، اليوم الثلاثاء، إن اجتماع الفصائل، جاء بدعوة من حركة حماس، خاصةً بعد اللقاء مع المبعوث الأممي مؤخراً.وأضاف في تصريح عبر إذاعة (الأقصى) تعقيباً على اجتماع الفصائل، أنه تم التأكيد بأن "الفصائل لن تسمح للاحتلال بالهروب من استحقاقات معركة (سيف القدس)، وهذه المعركة كانت من أجل أهداف وطنية بحتة".وشدد أبو هلال على أنه "تم منح فرصة زمنية ليست بالكبيرة للوسطاء،" مشيراً إلى أننا "نتحدث هنا عن ساعات وعلى الأكثر أيام قليلة من أجل العودة بمواقف واضحة لا لبس فيها وبتواريخ محددة والمقاومة الفلسطينية لن تسمح للاحتلال بإعادتنا للوراء".