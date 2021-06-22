حماس تتحدث عن اجتماع الفصائل وزيارة المسؤول الأممي





وتابع قاسم: "لا يمكن لنا كحركة أن نبحث موقف في ساحة دون باقي الساحات، وشاهدنا كيف كل الشعب الفلسطيني كان موحداً في المعركة الأخيرة".



وأكد الناطق باسم حركة حماس، بأن "من الموضوعات التي كانت على طاولة الفصائل اليوم كانت قضية أهالي الشيخ جراح وكذلك أكدنا وقوفنا بجانب أهالي الشيخ جراح".



وقال: إن "المبعوث الأممي الذي جاء مؤخراً لغزة حمل معه الرؤية الصهيونية وجاء ليبلغها لقيادة حركة حماس، ولم يحمل شيئاً جديداً ولم يقدم أي شيء من مطالب شعبنا الفلسطيني وحقوقه".



وتابع قاسم: خلال اجتماع اليوم كان هنالك إجماع حقيقي بين كافة الفصائل على أنه "لا يمكن أن نسمح للاحتلال بأن ينتزع منا أي موقف سياسي أو موقف وطني في مقابل الحاجات الإنسانية وموضوع الإعمار، ومنطق الابتزاز سيسقط لا محال".



رام الله - دنيا الوطنقال الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم، إن الحركة تعمل على توحيد الموقف الفلسطيني سواءً السياسي أو الميداني على الأرض، و"حتى على مستوى التكتيكات كما شاهد الجميع مؤخراً في معركة (سيف القدس)".وأضاف في تصريح لإذاعة (الأقصى)، تعقيباً على اجتماع الفصائل الفلسطينية، بأن اجتماع الفصائل اليوم كان في مكتب قائد حركة حماس في غزة يحيى السنوار من أجل التباحث في آخر تطورات القضية الفلسطينية بمجملها.