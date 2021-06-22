شؤون فلسطينية

حماس تتحدث عن اجتماع الفصائل وزيارة المسؤول الأممي

حماس تتحدث عن اجتماع الفصائل وزيارة المسؤول الأممي
جانب من اجتماع الفصائل بمكتب السنوار
رام الله - دنيا الوطن
قال الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم، إن الحركة تعمل على توحيد الموقف الفلسطيني سواءً السياسي أو الميداني على الأرض، و"حتى على مستوى التكتيكات كما شاهد الجميع مؤخراً في معركة (سيف القدس)".

وأضاف في تصريح لإذاعة (الأقصى)، تعقيباً على اجتماع الفصائل الفلسطينية، بأن اجتماع الفصائل اليوم كان في مكتب قائد حركة حماس في غزة يحيى السنوار من أجل التباحث في آخر تطورات القضية الفلسطينية بمجملها.

وتابع قاسم: "لا يمكن لنا كحركة أن نبحث موقف في ساحة دون باقي الساحات، وشاهدنا كيف كل الشعب الفلسطيني كان موحداً في المعركة الأخيرة".

وأكد الناطق باسم حركة حماس، بأن "من الموضوعات التي كانت على طاولة الفصائل اليوم كانت قضية أهالي الشيخ جراح وكذلك أكدنا وقوفنا بجانب أهالي الشيخ جراح".

وقال: إن "المبعوث الأممي الذي جاء مؤخراً لغزة حمل معه الرؤية الصهيونية وجاء ليبلغها لقيادة حركة حماس، ولم يحمل شيئاً جديداً ولم يقدم أي شيء من مطالب شعبنا الفلسطيني وحقوقه".

وتابع قاسم: خلال اجتماع اليوم كان هنالك إجماع حقيقي بين كافة الفصائل على أنه "لا يمكن أن نسمح للاحتلال بأن ينتزع منا أي موقف سياسي أو موقف وطني في مقابل الحاجات الإنسانية وموضوع الإعمار، ومنطق الابتزاز سيسقط لا محال".

أخبار ذات صلة

أبو ظريفة يطالب بإنصاف ذوي شهداء عدوان 2014 واعتمادهم في مؤسسة الشهداء

أبو ظريفة يطالب بإنصاف ذوي شهداء عدوان 2014 واعتمادهم في مؤسسة الشهداء

الصالح: &#34;بيتا&#34; تُمثل أنموذجاً متقدما في مقاومة ومواجهة التوسع الاستيطاني

الصالح: "بيتا" تُمثل أنموذجاً متقدما في مقاومة ومواجهة التوسع الاستيطاني

عشرات الخريجين يحتجون أمام مقر (أونروا) بغزة للمطالبة بفرص عمل لهم

عشرات الخريجين يحتجون أمام مقر (أونروا) بغزة للمطالبة بفرص عمل لهم

خالد أبو هلال: أمامنا أيام قليلة للوسطاء والمقاومة لن تسمح للاحتلال بإعادتنا للوراء

خالد أبو هلال: أمامنا أيام قليلة للوسطاء والمقاومة لن تسمح للاحتلال بإعادتنا للوراء

خلال ورشة عقدتها الإغاثة الزراعية.. مزارعو قطاع غزة يطالبون بضرورة فتح المعابر

خلال ورشة عقدتها الإغاثة الزراعية.. مزارعو قطاع غزة يطالبون بضرورة فتح المعابر

سفارة فلسطين بمصر تصدر تنويهاً للمواطنين بشأن التحويلات الطبية من القطاع

سفارة فلسطين بمصر تصدر تنويهاً للمواطنين بشأن التحويلات الطبية من القطاع

إصابة عامل أثناء مطاردته من قبل الاحتلال غرب جنين

إصابة عامل أثناء مطاردته من قبل الاحتلال غرب جنين

نافذ عزام: القضية الفلسطينية تُقدم للعواصم أجمل الفرص للنهوض من جديد

نافذ عزام: القضية الفلسطينية تُقدم للعواصم أجمل الفرص للنهوض من جديد

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

أبو ظريفة يطالب بإنصاف ذوي شهداء عدوان 2014 واعتمادهم في مؤسسة الشهداء

أبو ظريفة يطالب بإنصاف ذوي شهداء عدوان 2014 واعتمادهم في مؤسسة الشهداء

الصالح: &#34;بيتا&#34; تُمثل أنموذجاً متقدما في مقاومة ومواجهة التوسع الاستيطاني

الصالح: "بيتا" تُمثل أنموذجاً متقدما في مقاومة ومواجهة التوسع الاستيطاني

عشرات الخريجين يحتجون أمام مقر (أونروا) بغزة للمطالبة بفرص عمل لهم

عشرات الخريجين يحتجون أمام مقر (أونروا) بغزة للمطالبة بفرص عمل لهم

خلال ورشة عقدتها الإغاثة الزراعية.. مزارعو قطاع غزة يطالبون بضرورة فتح المعابر

خلال ورشة عقدتها الإغاثة الزراعية.. مزارعو قطاع غزة يطالبون بضرورة فتح المعابر

إصابة عامل أثناء مطاردته من قبل الاحتلال غرب جنين

إصابة عامل أثناء مطاردته من قبل الاحتلال غرب جنين

نافذ عزام: القضية الفلسطينية تُقدم للعواصم أجمل الفرص للنهوض من جديد

نافذ عزام: القضية الفلسطينية تُقدم للعواصم أجمل الفرص للنهوض من جديد

المصري يدعو إلى التحلل من قيود اتفاق أوسلو ويؤكد على احترام العشائر للرموز الوطنية

المصري يدعو إلى التحلل من قيود اتفاق أوسلو ويؤكد على احترام العشائر للرموز الوطنية

&#34;التربية&#34; تعلن افتراضياً نتائج معرض فلسطين للعلوم والهندسة

"التربية" تعلن افتراضياً نتائج معرض فلسطين للعلوم والهندسة

منوعات

شاهد: ديانا كرزون ترزق بمولودها الأول.. و تعليق زوجها يلفت إنتباه الجمهور

شاهد: ديانا كرزون ترزق بمولودها الأول.. و تعليق زوجها يلفت إنتباه الجمهور

بعد نجاحه عربيًا.. مسلسل سوري يثير ضجة ويعرض باللغة الهندية

بعد نجاحه عربيًا.. مسلسل سوري يثير ضجة ويعرض باللغة الهندية

ما حقيقة تهرب ياسر جلال من سداد ضرائب بأكثر من مليون جنيه؟

ما حقيقة تهرب ياسر جلال من سداد ضرائب بأكثر من مليون جنيه؟

شاهد كيف دافعت إلهام الفضالة عن نفسها بسبب هذه الصورة

شاهد كيف دافعت إلهام الفضالة عن نفسها بسبب هذه الصورة

شاهد: دنيا بطمة تثير الضجة والجدل بسبب هذا الفيديو

شاهد: دنيا بطمة تثير الضجة والجدل بسبب هذا الفيديو

شاهد: زوج الدكتورة خلود ينقذ طفلتهما في اللحظات الأخيرة

شاهد: زوج الدكتورة خلود ينقذ طفلتهما في اللحظات الأخيرة

شاهد: بسبب هذه الكلمات.. حلا شيحا ومعز مسعود يُشعلان السوشيال ميديا

شاهد: بسبب هذه الكلمات.. حلا شيحا ومعز مسعود يُشعلان السوشيال ميديا

شاهد: منى زكي تثير الجدل بكواليس مشهد الولادة في &#34;لعبة نيوتن&#34;

شاهد: منى زكي تثير الجدل بكواليس مشهد الولادة في "لعبة نيوتن"

حورية فرغلي لجمهورها &#34;استعدّوا للمفاجأة&#34;.. ما القصة؟

حورية فرغلي لجمهورها "استعدّوا للمفاجأة".. ما القصة؟

شاهد: الجمهور يشن هجوم حاد على هيدي كرم بسبب هذا الفيديو المثير

شاهد: الجمهور يشن هجوم حاد على هيدي كرم بسبب هذا الفيديو المثير

عربي

الصحة السعودية: إصابات (كورونا) اليومية تتخطى الـ1470 وتسجيل 12 وفاة

الصحة السعودية: إصابات (كورونا) اليومية تتخطى الـ1470 وتسجيل 12 وفاة

وزارة الصحة المصرية تعلن عدد مصابي قطار الإسكندرية

وزارة الصحة المصرية تعلن عدد مصابي قطار الإسكندرية

شاهد: سعودي ينقذ العشرات من &#34;كارثة محققة&#34;

شاهد: سعودي ينقذ العشرات من "كارثة محققة"

رئيس دولة للمواطنين: لقاح (كورونا) أو الاعتقال

رئيس دولة للمواطنين: لقاح (كورونا) أو الاعتقال