سفارة فلسطين بمصر تصدر تنويهاً للمواطنين بشأن التحويلات الطبية من القطاع

رام الله - دنيا الوطنأصدرت سفارة دولة فلسطين بمصر، هذه الليلة، تنويهاً، قالت فيه إنه تلفت عناية المواطنين الراغبين في تلقي العلاج في المستشفيات المصرية، بأن سفارة دولة فلسطين في مصر ليست الجهة الرسمية صاحبة الاختصاص في استصدار التحويلات الطبية الخاصة بتلقي العلاج في المستشفيات الحكومية المصرية.وتهيب السفارة وفق التنويه الذي نشرته عبر حسابها على (فيسبوك)، بالسادة المواطنين من قطاع غزة التوجه منذ البداية قبيل سفرهم إلى دائرة العلاج بالخارج لاستصدار والحصول على التحويلات الطبية ومن ثم التوجه إلى مصر لتلقى العلاج بالمستشفيات الحكومية المصرية وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها.