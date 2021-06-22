شاهد: قوات الاحتلال تواصل التضييق على حي الشيخ جراح في القدس

واعتدى مستوطنون، الليلة الماضية، على أهالي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، فيما اعتقل جنود الاحتلال شابين وأصابوا 20 مواطنا، خلال قمعهم للأهالي الذي خرجوا للدفاع عن أنفسهم.

















رام الله - دنيا الوطنواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، التضييق على حي الشيخ جراح بالقدس.وقال الناشط صالح ذياب، إن قوات الاحتلال اقتحمت منزله في الحي، وفتشته، واعتدت عليه بالضرب بحجة أن شبانا ألقوا حجارة من منزله.وأضاف، أن مستوطنين جابوا شوارع الحي في محاولة لتوتير الأجواء واستفزاز السكان، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).