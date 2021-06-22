المصري يدعو إلى التحلل من قيود اتفاق أوسلو ويؤكد على احترام العشائر للرموز الوطنية

وأوضح المصري: أن ما ورد في كلمة أو سلمان المغني المنسق العام للهيئة العليا لشؤون العشائر بأن اتفاق أوسلو قد قسم الشعب الفلسطيني، وان هناك إصرار من بعض المتنفذين علي البقاء ضمن قيود الاتفاق الذي اسقطته حكومات الاحتلال المتعاقبة ، وان المقصود في كلمته هو مهندسي اتفاق أوسلو والمتمسكين

فيه وعلي رأسهم مهندس الاتفاق الرئيس ابو مازن ومن معه والذين غلبوا علاقات الشراكة مع الاحتلال علي حساب المصالحة الوطنية.



وأكد المصري على احترام الهيئة العليا لشؤون العشائر وعلي راسها المنسق العام الحاج ابو سلمان المغني لإرث الرئيس الراحل أبو عمار و دوره التاريخي في الحفاظ علي الحقوق الفلسطينية، الذي فتح بوابات المقاومة لإجبار الاحتلال علي الإقرار بالحقوق الوطنية بدلا من البقاء ضمن القيود الإسرئيلية ، التي ثبت أن الرهان علي أوهام المفاوضات مع حكومات

وأحزاب صهيونية لا تؤمن بالحقوق الفلسطينية ستبقى اوهام كذبتها الحقائق على الأرض.



ودعا المصري إلى تفويت الفرصة أمام المتصيدين والمسحجين الذين لا يرغبوا في الاصغاء لصوت العقل والابتعاد علي لغة التشكيك الادعاءات الكاذبة





وختاما تجدد الهيئة العليا لشؤون العشائر علي دعوتها الكل الوطني للتوحد لمواجهة التحديات الوطنية والإنسانية.

رام الله - دنيا الوطندعا عاكف المصري، المفوض العام للهيئة العليا للعشائر في قطاع غزة إلى ضرورة التحلل من قيود اتفاق أوسلو، مؤكدا على احترام العشائر للرموز الوطنية.