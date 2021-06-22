دولي

بظل تفشي الطفرة الهندية.. بينت يدعو لتطعيم الأطفال والامتناع عن مغادرة إسرائيل

بظل تفشي الطفرة الهندية.. بينت يدعو لتطعيم الأطفال والامتناع عن مغادرة إسرائيل
نفتالي بينت في مطار بن غوريون
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينت، إن "هدفنا مواجهة التفشي الجديد لفيروس (كورونا) وقطع سلسلة نقل العدوى في أقرب وقت ممكن.

وفي كلمه له بمطار "بن غوريون"، أضاف بينت: أنه سيتم قريباً إعادة إقامة (كابينت كورونا).

ودعا الجمهور إلى وضع الكمامات في الأماكن المغلقة، وأضاف أنه يجب تطعيم الأطفال تفاديا لانتشار الطفرة الهندية من الفيروس.

وتابع يقول: أن جميع العائدين الى إسرائيل سيلزمون بالفحوص لتشخص الفيروس وبوضع الكمامات في المطار كما انه ناشد الجمهور إلى عدم مغادرة إسرائيل إلا في الحالات الضرورية.

وقد عقد بينت جلسة لتقييم الأوضاع في المطار مع وزيري المواصلات والصحة ومسؤولين في الوزارة.

إلى ذلك اتفقت وزارتا الصحة والجيش على إقامة مجمع فحوصات إضافي بسرعة في مطار بن غوريون بهدف توسيع نطاق الفحوصات، وسيتسع المجمع الجديد لاستقبال مئات الأشخاص في آن واحد.

وأكدت الوزارتان أن "علينا الاستعداد جيدا لكثرة الرحلات المرتقبة خلال أشهر الصيف، وبواسطة النشاطات الملائمة يمكننا الحفاظ على معدلات إصابة منخفضة".

هذا و أفادت قناة (N-12) الإخبارية أن شركة الأدوية الإسرائيلية "طيفاع – TEVA" تستطيع إنتاج حوالي 100 مليون لقاح مضاد لفيروس (كورونا).

وحسب ما جاء في التقرير، أبلغت الشركة الحكومة السابقة عن استعدادها لإنتاج اللقاحات فوريا بعد الحصول على الأذونات اللازمة من الشركات التي طورت التطعيم.

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