شؤون فلسطينية

الإدارة الأمريكية تحجب موقع قناة (فلسطين اليوم) الالكتروني

الإدارة الأمريكية تحجب موقع قناة (فلسطين اليوم) الالكتروني
صورة تظهر حجب موقع قناة فلسطين اليوم الفضائية عبر الانترنت
رام الله - دنيا الوطن
حجبت الإدارة الأمريكية اليوم الثلاثاء، موقع قناة (فلسطين اليوم) الفضائية الالكتروني عبر الانترنت، التابعة لحركة الجهاد الإسلامي، وفق ما نقلت إذاعة (القدس) التابعة للحركة أيضاً.

يأتي ذلك بعدما تعرضت عدة مواقع أخبار إيرانية، وكذلك مواقع تابعة للحوثيين في اليمن، بالإضافة إلى مواقع عراقية مقربة من إيران للإيقاف.

ووفق موقع (روسيا اليوم)، فإن مواقع ووسائل إعلام إيرانية أعلنت تعرضها للقرصنة، موجهة الاتهام للإدارة الأمريكية في وقف بثها على الإنترنيت".

وتابع: "المواقع التي تعرضت للإيقاف هي قناة العالم وقناة الكوثر وكذلك قناة المسيرة اليمنية التابعة للحوثيين، وأيضا موقع المعلومة العراقي".

وأضاف: "الولايات المتحدة أوقفت بث موقع قناة (هدهد) الإيرانية للأطفال".

وظهرت على المواقع عبارة: "تستشهد الصورة المنشورة على مواقع الويب للإعلان عن حجب وسائل الإعلام بقوانين تبرر هذه الخطوة، والتي تسمح للحكومة الأمريكية باستخدام أصول الكيانات المتورطة في الاتجار بالتقنيات والمواد والأسلحة النووية والكيماوية والبيولوجية والإشعاعية أو المتورطة في مصادرة تصنيع أو استيراد أو بيع أو توزيع مواد غير مشروعة".

أخبار ذات صلة

المصري يدعو إلى التحلل من قيود اتفاق أوسلو ويؤكد على احترام العشائر للرموز الوطنية

المصري يدعو إلى التحلل من قيود اتفاق أوسلو ويؤكد على احترام العشائر للرموز الوطنية

&#34;التربية&#34; تعلن افتراضياً نتائج معرض فلسطين للعلوم والهندسة

"التربية" تعلن افتراضياً نتائج معرض فلسطين للعلوم والهندسة

المبادرة الوطنية تدعو للتشكيل قيادة وطنية موحدة وتوافق وطني على لجنة إعمار موحدة

المبادرة الوطنية تدعو للتشكيل قيادة وطنية موحدة وتوافق وطني على لجنة إعمار موحدة

غزة: تفاصيل اجتماع &#34;الاقتصاد&#34; مع تجار ومستوردين بشأن رفع الأسعار بالقطاع

غزة: تفاصيل اجتماع "الاقتصاد" مع تجار ومستوردين بشأن رفع الأسعار بالقطاع

وزير الزراعة يبحث مع ممثل (فاو) الاستفادة من كميات المياه في مرج صانور

وزير الزراعة يبحث مع ممثل (فاو) الاستفادة من كميات المياه في مرج صانور

وزير التعليم العالي يطّلع على أوضاع العملية التعليمية في جامعة بيرزيت

وزير التعليم العالي يطّلع على أوضاع العملية التعليمية في جامعة بيرزيت

لجان المقاومة: ننتظر رد الوسطاء على مطالب المقاومة والاحتلال يعرض وقف إطلاق النار للانهيار

لجان المقاومة: ننتظر رد الوسطاء على مطالب المقاومة والاحتلال يعرض وقف إطلاق النار للانهيار

وزير التربية: حريصون على الاستماع لأصوات الطلبة حول مختلف جوانب الشأن التربوي

وزير التربية: حريصون على الاستماع لأصوات الطلبة حول مختلف جوانب الشأن التربوي

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

المصري يدعو إلى التحلل من قيود اتفاق أوسلو ويؤكد على احترام العشائر للرموز الوطنية

المصري يدعو إلى التحلل من قيود اتفاق أوسلو ويؤكد على احترام العشائر للرموز الوطنية

&#34;التربية&#34; تعلن افتراضياً نتائج معرض فلسطين للعلوم والهندسة

"التربية" تعلن افتراضياً نتائج معرض فلسطين للعلوم والهندسة

وزير الزراعة يبحث مع ممثل (فاو) الاستفادة من كميات المياه في مرج صانور

وزير الزراعة يبحث مع ممثل (فاو) الاستفادة من كميات المياه في مرج صانور

وزير التعليم العالي يطّلع على أوضاع العملية التعليمية في جامعة بيرزيت

وزير التعليم العالي يطّلع على أوضاع العملية التعليمية في جامعة بيرزيت

وزير التربية: حريصون على الاستماع لأصوات الطلبة حول مختلف جوانب الشأن التربوي

وزير التربية: حريصون على الاستماع لأصوات الطلبة حول مختلف جوانب الشأن التربوي

مستوطنون يقتحمون حي الشيخ جراح ويهددون سكان ثلاثة منازل بالاخلاء

مستوطنون يقتحمون حي الشيخ جراح ويهددون سكان ثلاثة منازل بالاخلاء

حماس بالقدس: ندعو الشباب الثائر أن يقلبوا ليل المحتلين إرباكاً وتصعيد المواجهة

حماس بالقدس: ندعو الشباب الثائر أن يقلبوا ليل المحتلين إرباكاً وتصعيد المواجهة

بدء اجتماع الفصائل الفلسطينية بمقر رئيس حركة حماس بغزة يحيى السنوار

بدء اجتماع الفصائل الفلسطينية بمقر رئيس حركة حماس بغزة يحيى السنوار

منوعات

شاهد: ديانا كرزون ترزق بمولودها الأول.. و تعليق زوجها يلفت إنتباه الجمهور

شاهد: ديانا كرزون ترزق بمولودها الأول.. و تعليق زوجها يلفت إنتباه الجمهور

بعد نجاحه عربيًا.. مسلسل سوري يثير ضجة ويعرض باللغة الهندية

بعد نجاحه عربيًا.. مسلسل سوري يثير ضجة ويعرض باللغة الهندية

ما حقيقة تهرب ياسر جلال من سداد ضرائب بأكثر من مليون جنيه؟

ما حقيقة تهرب ياسر جلال من سداد ضرائب بأكثر من مليون جنيه؟

شاهد كيف دافعت إلهام الفضالة عن نفسها بسبب هذه الصورة

شاهد كيف دافعت إلهام الفضالة عن نفسها بسبب هذه الصورة

شاهد: دنيا بطمة تثير الضجة والجدل بسبب هذا الفيديو

شاهد: دنيا بطمة تثير الضجة والجدل بسبب هذا الفيديو

شاهد: زوج الدكتورة خلود ينقذ طفلتهما في اللحظات الأخيرة

شاهد: زوج الدكتورة خلود ينقذ طفلتهما في اللحظات الأخيرة

شاهد: بسبب هذه الكلمات.. حلا شيحا ومعز مسعود يُشعلان السوشيال ميديا

شاهد: بسبب هذه الكلمات.. حلا شيحا ومعز مسعود يُشعلان السوشيال ميديا

شاهد: منى زكي تثير الجدل بكواليس مشهد الولادة في &#34;لعبة نيوتن&#34;

شاهد: منى زكي تثير الجدل بكواليس مشهد الولادة في "لعبة نيوتن"

حورية فرغلي لجمهورها &#34;استعدّوا للمفاجأة&#34;.. ما القصة؟

حورية فرغلي لجمهورها "استعدّوا للمفاجأة".. ما القصة؟

شاهد: الجمهور يشن هجوم حاد على هيدي كرم بسبب هذا الفيديو المثير

شاهد: الجمهور يشن هجوم حاد على هيدي كرم بسبب هذا الفيديو المثير

عربي

الصحة السعودية: إصابات (كورونا) اليومية تتخطى الـ1470 وتسجيل 12 وفاة

الصحة السعودية: إصابات (كورونا) اليومية تتخطى الـ1470 وتسجيل 12 وفاة

وزارة الصحة المصرية تعلن عدد مصابي قطار الإسكندرية

وزارة الصحة المصرية تعلن عدد مصابي قطار الإسكندرية

شاهد: سعودي ينقذ العشرات من &#34;كارثة محققة&#34;

شاهد: سعودي ينقذ العشرات من "كارثة محققة"

رئيس دولة للمواطنين: لقاح (كورونا) أو الاعتقال

رئيس دولة للمواطنين: لقاح (كورونا) أو الاعتقال