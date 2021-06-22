الإدارة الأمريكية تحجب موقع قناة (فلسطين اليوم) الالكتروني

رام الله - دنيا الوطنحجبت الإدارة الأمريكية اليوم الثلاثاء، موقع قناة (فلسطين اليوم) الفضائية الالكتروني عبر الانترنت، التابعة لحركة الجهاد الإسلامي، وفق ما نقلت إذاعة (القدس) التابعة للحركة أيضاً.يأتي ذلك بعدما تعرضت عدة مواقع أخبار إيرانية، وكذلك مواقع تابعة للحوثيين في اليمن، بالإضافة إلى مواقع عراقية مقربة من إيران للإيقاف.ووفق موقع (روسيا اليوم)، فإن مواقع ووسائل إعلام إيرانية أعلنت تعرضها للقرصنة، موجهة الاتهام للإدارة الأمريكية في وقف بثها على الإنترنيت".وتابع: "المواقع التي تعرضت للإيقاف هي قناة العالم وقناة الكوثر وكذلك قناة المسيرة اليمنية التابعة للحوثيين، وأيضا موقع المعلومة العراقي".وأضاف: "الولايات المتحدة أوقفت بث موقع قناة (هدهد) الإيرانية للأطفال".وظهرت على المواقع عبارة: "تستشهد الصورة المنشورة على مواقع الويب للإعلان عن حجب وسائل الإعلام بقوانين تبرر هذه الخطوة، والتي تسمح للحكومة الأمريكية باستخدام أصول الكيانات المتورطة في الاتجار بالتقنيات والمواد والأسلحة النووية والكيماوية والبيولوجية والإشعاعية أو المتورطة في مصادرة تصنيع أو استيراد أو بيع أو توزيع مواد غير مشروعة".