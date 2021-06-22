شؤون فلسطينية

"التربية" تعلن افتراضياً نتائج معرض فلسطين للعلوم والهندسة

"التربية" تعلن افتراضياً نتائج معرض فلسطين للعلوم والهندسة
رام الله - دنيا الوطن
كرّمت وزارة التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، الطلبة المشاركين في المعرض الدولي للعلوم والهندسة (ISEF) للعام 2021؛ وذلك بعد مشاركتهم في المنافسات الدولية التي عقدت افتراضيا، في الولايات المتحدة الأميركية، وتضمنت خمسة مشاريع طلابية مثلت فلسطين.

جاء ذلك بمشاركة وحضور وزير التربية والتعليم مروان عورتاني، ووكيل الوزارة بصري صالح، ومدير عام التقنيات التربوية وتكنولوجيا المعلومات جهاد دريدي، ومدير معرض فلسطين للعلوم والتكنولوجيا محمد وريدات، ومنسق فريق التحكيم أمجد شحادة، ومنسقي المعرض في المديريات، ومديري المدارس المشاركة، والطلبة والمعلمين المشرفين.

وبارك عورتاني للطلبة الفائزين والمشاركين في هذه المسابقة التي تعد أكبر المسابقات العالمية للطلبة قبل المرحلة الجامعية، والتي تضمنت مشاركة ما يقارب من 1800 مشروع حول العالم ممثلة بما يقارب 2400 طالب/ة على مستوى العالم، معتبراً أن مشاركة هذه المشاريع وفوز مشروع "عطاؤكم أمل" في المركز الرابع على مستوى العالم ضمن مجال العلوم السلوكية والاجتماعية، يؤكد على تميز طلبتنا عالميا، مثمنا جهود كافة القائمين على هذا الحدث النوعي.

بدوره، أشاد صالح بالجهود المبذولة لإنجاح هذه المسابقة رغم كل الظروف، وعبر عن اعتزازه بالمبادرين على الأفكار الإبداعية التي يتم تقديمها، داعيا إلى السعي لرعاية الطلبة المبدعين وتحفيزهم.

من جهته، ناقش دريدي الطلبة المشاركين حول تجربتهم في المشاركة العالمية لمشاريعهم وكيف طورت هذه المشاريع من خبراتهم وشخصياتهم، موجها شكره لمنسقي المعرض في المديريات والمعلمين المشرفين لدورهم الفعال في متابعة الطلبة ودعمهم.

من جانبه، أشار وريدات إلى آلية المشاركة في المعرض الدولي بما يتضمن تحضير المشاريع المشاركة وفق الأسس العالمية، والعمل على متابعة العملية التحكيمية للطلبة، موضحا أهمية هذه المشاركة والتي تمثلت بمشاركة 7 من الطلبة من بين 2400 طالبة على مستوى العالم رغم التحديات التي واجهت هذه المشاريع.

يشار إلى أن المشاريع الفائزة بالمراكز الخمسة الأولى والمشاركة في (ISEF) هي: المركز الأول على مستوى فلسطين هو مشروع فردي/ مديرية سلفيت "نقل حركات الجسد إلى الحاسوب" للطالبة ندى باسل محمود أبو عيسى من بنات سلفيت الثانوية، والمعلمة المشرفة ولاء كامل عبد الرحمن شتية.

والمركز الثاني: مشروع فردي/ مديرية جنين، "مرشد الأمومة"، للطالبة: ليالي نمر فتحي خطيب/ مدرسة بنات أم دار والخلجان الثانوية، والمعلمة المشرفة رنا هاشم أحمد السعدي.

المركز الثالث: مشروع جماعي/ مديرية بيت لحم، "الأبكم يتكلم"، للطّالبين أحمد عمر نعيم صلاح وعلي محمد علي مصطفى من مدرسة ذكور الخضر الثانوية، والمعلم المشرف محمود عماد محمود عابدة.

المركز الرابع: مشروع جماعي/ مديرية بيت لحم، "عطاؤكم أمل"، للطّالبتين ملاك سامر عيسى النعيمي وميرا خضر اسحق عيسى من مدرسة بنات العودة الثانوية، والمعلمة المشرفة رنا عيسى جريس خير.

المركز الخامس: مشروع فردي/ مديرية الخليل، "تحسين القدرة التنافسية للحجر الصناعي"، للطّالب: سيف ماهر سعدي الجعبري من مدرسة الحسين بن علي الثانوية للبنين، والمعلّم المشرف محمد وليد خالد الكركي.

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