المبادرة الوطنية تدعو للتشكيل قيادة وطنية موحدة وتوافق وطني على لجنة إعمار موحدة

رام الله - دنيا الوطندعت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، إلى عقد اجتماع سريع للأمناء العامين للقوى الفلسطينية تنبثق عنه قيادة وطنية موحدة تعمل على إنهاء الانقسام وتوحيد الصف الوطني في مواجهة الهجمة الاستيطانية الإسرائيلية الخطيرة والحصار الإجرامي ضد قطاع غزة وما يقوم به الاحتلال بكل مؤسساته من قمع وتنكيل واضطهاد عنصري ضد الشعب الفلسطيني.وقالت المبادرة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن احدى المهمات الملحة لهذه القيادة هو تشكيل لجنة اعمار موحدة بالتوافق الوطني بين الجميع تتسم بالمهنية والشفافية وتضمن تمثيل المتضررين من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتجابه الضغوط الإسرائيلية لتعطيل عملية إعادة الاعمار وفرض شروط لإعاقتها.وأكدت المبادرة أن ما يحتاجه الشعب الفلسطيني الذي يخوض معركة صمود جبارة في قطاع غزة ومعارك باسلة في الشيخ جراح وبيتا و نعلين و سلوان و باب العامود والمسجد الأقصى وسائر أرجاء الأراضي المحتلة هو وحدة النضال والقيادة والابتعاد عن كل أشكال الصراعات الداخلية والتفرد والتعصب الحزبي.