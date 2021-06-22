لجان المقاومة: ننتظر رد الوسطاء على مطالب المقاومة والاحتلال يعرض وقف إطلاق النار للانهيار
قال مدير المكتب الإعلامي للجان المقاومة في فلسطين، محمد البريم، إن "محاولات الابتزاز وسرقة انتصار سيف القدس لن تمر وسندافع عن حقوق شعبنا وسنحمي المقدسات".
جاء ذلك في تصريح صحفي صادر عنه وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، في اعقاب الاجتماع الذي ضم الفصائل الفلسطينية في مكتب رئيس حركة حماس، يحيى السنوار .
وقال: إننا "ننتظر رد الوسطاء على قائمة مطالب المقاومة وفي مقدمتها وقف العدوان في القدس ورفع الحصار عن قطاع غزة"، مشيراً إلى "أننا لن نقبل خلط الأوراق وتداخل الملفات وقضية الجنود الأسرى ملف وطني بامتياز ملك أسرانا وعوائلهم من أجل انتزاع حريتهم رغم أنف السجان الصهيوني".
وشدد على أن "إعمار غزة سيتم وفقا لآلية وطنية ولن نسمح للاحتلال بالتدخل في هذا الشأن".
وختم البريم: بأن "الاحتلال يعرض وقف إطلاق النار للانهيار ومقاومتنا جاهزة للمواجهة على امتداد الوطن".
وأصدرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بياناً صحفياً، عقب اجتماع الفصائل الفلسطينية، الذي عقد، مساء اليوم الثلاثاء، في مقر يحيى السنوار، رئيس حركة حماس في قطاع غزة.
وحذرت حركة حماس في البيان، الاحتلال وحلفاءه من المماطلة والتباطؤ في كسر الحصار ومن عدم الالتزام بإجراءات كسر الحصار التي تمت سابقا أو إعاقة عملية الإعمار.
وقالت: "شعبنا ومقاومتنا لن يصمتوا مطلقًا، وسيرى العدو أننا جاهزون لكل الخيارات وسنقاومه بكل الوسائل الشعبية وغيرها"، مضيفة: "لن يُفلح العدو في سياسة الابتزاز ولَيّ الذراع ولن نقبل الضغط على شعبنا أو محاولة ربط ملفات مع بعضها، فالأسرى مقابل أسرى".
وتابعت حماس في بيانها: "سيرى العدو بأسًا لم يره من قبل، فشعبنا جاهز للتحدي وفرض مزيدٍ من المعادلات".
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