لجان المقاومة: ننتظر رد الوسطاء على مطالب المقاومة والاحتلال يعرض وقف إطلاق النار للانهيار

وأصدرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بياناً صحفياً، عقب اجتماع الفصائل الفلسطينية، الذي عقد، مساء اليوم الثلاثاء، في مقر يحيى السنوار، رئيس حركة حماس في قطاع غزة.





وحذرت حركة حماس في البيان، الاحتلال وحلفاءه من المماطلة والتباطؤ في كسر الحصار ومن عدم الالتزام بإجراءات كسر الحصار التي تمت سابقا أو إعاقة عملية الإعمار.





وقالت: "شعبنا ومقاومتنا لن يصمتوا مطلقًا، وسيرى العدو أننا جاهزون لكل الخيارات وسنقاومه بكل الوسائل الشعبية وغيرها"، مضيفة: "لن يُفلح العدو في سياسة الابتزاز ولَيّ الذراع ولن نقبل الضغط على شعبنا أو محاولة ربط ملفات مع بعضها، فالأسرى مقابل أسرى".



