وزير التربية: حريصون على الاستماع لأصوات الطلبة حول مختلف جوانب الشأن التربوي

رام الله - دنيا الوطنأكد وزير التربية والتعليم مروان عورتاني، اليوم الثلاثاء، حرص الوزارة على الاستماع لأصوات الطلبة حول مختلف جوانب الشأن التربوي، وتعميقا للشراكة معهم باعتبارهم "قلب الأمر"، والاستماع لهم هو أمر مهم.جاء ذلك خلال لقائه أعضاء البرلمان الطلابي الموحد ومجلس أطفال فلسطين، حيث اطلع على التقارير والأبحاث التي أعدها الطلبة حول تحديات التعليم الإلكتروني في ظل جائحة (كورونا).وأكد عورتاني أهمية عقد لقاءات دورية مع الطلبة لتنمية مهاراتهم وقدراتهم بمختلف المجالات خاصة منهجيات البحث العلمي الكمي والنوعي.واستعرض طلبة البرلمان والمجلس نتائج الدراسة البحثية التي تم إجراؤها، وجرى تسليط الضوء على آراء الطلبة حول التعليم الإلكتروني، والعنف في المدارس.كما قدّموا عدة مداخلات حول قضايا تخص التعليم عن بعد في ظل الجائحة، واقتراحات أخرى خاصة بتطوير العملية التعليمية.بدوره، شكر مدير عام الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في فلسطين خالد قزمار وزارة التربية على جهودها في الحفاظ على تحقيق الاستدامة بمجالات التواصل مع الطلبة للحديث عن التحديات التي تواجههم ومناقشة سبل التغلب عليها.من جانبه، أشاد مدير عام الإرشاد والتربية الخاصة محمد الحواش بالشراكة الناجزة مع المؤسسات الشريكة، مؤكداً أهمية تبني مخرجات اللقاء والبناء عليها وتطويرها من أجل خدمة العملية التعليمية.