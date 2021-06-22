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بدء اجتماع الفصائل الفلسطينية بمقر رئيس حركة حماس بغزة يحيى السنوار

بدء اجتماع الفصائل الفلسطينية بمقر رئيس حركة حماس بغزة يحيى السنوار
رام الله - دنيا الوطن
بدأت الفصائل الفلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، اجتماعها في مقر يحيى السنوار، رئيس حركة حماس في قطاع غزة، لبحث الرد على مماطلات الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بعد وقف اطلاق النار.

وكان السنوار، قد أعلن في كلمة له امام الصحفيين، أمس الاثنين، بان الاجتماع مع وفد الأمم المتحدة كان سيئاً، وأن هناك اجتماعاً مع الفصائل الفلسطينية لاتخاذ الخطوات التالية، ردا على مماطلات الاحتلال.

بدوره، أكد مصدر في المقاومة الفلسطينية في تصريح سابق لـ"دنيا الوطن"، أن الاجتماع سيكون تشاورياً على المستوى السياسي للفصائل، وبمشاركة الجبهتين الديمقراطية والشعبية والجهاد الاسلامي وحركة حماس ولجان المقاومة.

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