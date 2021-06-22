قيادة لجان المقاومة تلتقي قيادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في قطاع غزة



ونوه الطرفان على ضرورة إنجاح جهود إعادة الإعمار ورفع الحصار كاملاً عن قطاع غزة وعدم السماح للعدو الصهيوني المجرم بفرض مواقفه والتحكم بهذه الجهود وأن شعبنا الفلسطيني ومقاومته قادرين على فرض الإرادة الوطنية بقوة الحق والمقاومة على الاحتلال الإسرائيلي.



واتفق الطرفان على ضرورة التشاور والتنسيق المشترك وضرورة استمرار عقد مثل هذه اللقاءات والزيارات .



رام الله - دنيا الوطنفي اطار زيارات ولقاءات قيادة لجان المقاومة لقادة وفصائل العمل الوطني والإسلامي في قطاع غزة بعد معركة سيف القدس المباركة التقت قيادة لجان المقاومة في فلسطين ممثلة بأمينها العام ايمن الششنية، بقيادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في غزة .وجرى اللقاء في مقر الجبهة الشعبية في مدينة غزة حيث شارك في هذا اللقاء بالإضافة إلى الأمين العام عضو القيادة المركزية للجان المقاومة" محمد أبو نصيرة ومسئول العلاقات الوطنية أبو الحسن الششنية، الأخ جبريل الصوفي وامي النيرب وفايز حسين أبو عرب والاخ إبراهيم تمراز .وقد حضر اللقاء من طرف الرفاق في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عضو المكتب السياسي في الجبهة الشعبية ومسئول فرعها في قطاع غزة الرفيق جميل مزهر، والرفاق القادة أعضاء اللجنة المركزية العامة للجبهة هاني الثوابتة وماهر مزهر وجميل منصور وهاني خليل وعدد اخر من قيادة الجبهة بقطاع غزة .وأكد على عمق ومتانة العلاقة التي تربط قيادة لجان المقاومة مع قيادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مؤكدين على ضرورة الرقي والتميز والتقدم وتطوير هذه العلاقة على كافة الأصعدة والمستويات لما فيه مصلحة لشعبنا وقضاياه العادلة .وأشار الطرفان على أن ما قبل معركة سيف القدس ليس كما بعدها وأن المقاومة فرضت قواعد اشتباك ومعادلات جديدة ولن تسمح أبدا للاحتلال بتغييرها وأشادوا بدرجة التنسيق العالية بين كافة الأذرع العسكرية للفصائل بقيادة الغرفة المشتركة التي أصبحت الناطقة الفعلية بإسم شعبنا الفلسطيني ومقاومته الباسلة .وناقش الطرفان آخر المستجدات السياسية والميدانية وأشادوا بصمود أهلنا في القدس وأرضنا المحتلة عام ال48 ووجهوا التحية إلى جماهير شعبنا في كافة أماكن تواجده وخصوصا لأهلنا الأبطال في بيتا حراس جبل صبيح والشيخ جراح وبيت دجن داعين أهلنا في الضفة الى الاقتداء بتجربة قرية بيتا وإشعال الأرض في المقاومة الشعبية وإرباك خطط الاحتلال عبر المواجهة المستمرة وإشعال الأرض تحت أقدام المحتلين الغاصبين .وشدد الطرفان على ضرورة توحيد و تنسيق الجهود والمواقف التي تهم شعبنا الفلسطيني ومقاومته الباسلة والتصدي لكافة المؤامرات والمخططات الخبيثة التي تستهدف قضيتنا وشعبنا وأرضنا ومقدساتنا .