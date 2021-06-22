فصائل المقاومة: لن نقف مكتوفي الأيدي تجاه الاعتداءات الاسرائيلية بالقدس والشيخ جراح

رام الله - دنيا الوطندعت فصائل المقاومة الفلسطينية، الشعب الفلسطيني المنتفض في الضفة الغربية والقدس، والداخل الفلسطيني المحتل، لتصعيد المقاومة بكافة أشكالها، وإشعال الأرض الفلسطينية ناراً تحت أقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي.وطالبت الفصائل في بيان لها، تعقيبا على أخر التطورات في الساحة الفلسطينية، الوسطاء، بالضغط على الاحتلال للإسراع في رفع الحصار عن قطاع غزة، وإنهاء ملف إعادة إعمار ما دمره الاحتلال، وضرورة وقف الاستفزازات في القدس والشيخ جراح وبطن الهوى، لافتة إلى أنها لن تقف مكتوفة الأيدين جراء هذه المماطلة والتسويف.وشددت الفصائل في بيانها، على ضرورة استعادة الوحدة وترتيب البيت الفلسطيني الداخلي وتشكيل قيادة وطنية موحدة مؤقتة تضم كافة فصائل العمل الوطني وفصائل المقاومة.في السياق، دانت فصائل المقاومة الفلسطينية، قرار الأمين العام للأمم المتحدة لعدم إدراج الاحتلال على قائمة العار الذي ارتكب جرائم حرب واضحة تمثلت في قتل الأطفال وترويع الآمنين وهدم المنازل فوق رؤوس ساكنيها وتدمير الأبراج السكنية.وقالت: "نتوجه بالتحية لأهلنا وشبابنا الثائر في بلدات بيتا وبيت دجن الذين انتفضوا رفضاً لمخططات ومؤامرات الاحتلال بحق أرضنا المحتلة، ونؤكد دعمنا لفعاليات الإرباك الليلي والمقاومة الشعبية في الضفة المحتلة".وأضافت: "نؤكد دعمنا وإسنادنا لقضية الأسرى الأبطال في سجون الاحتلال وبالأخص منهم المضربين عن الطعام وعلى رأسهم الشيخ/ جمال الطويل والشيخ/ خضر عدنان ورفاقهم، وندعو لتصاعد الفعاليات الشعبية والجماهيرية نصرة لأسرانا الأحرار".