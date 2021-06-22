دولي

أردوغان يعلن اسم اللقاح التركي المضاد لفيروس (كورونا)

أردوغان يعلن اسم اللقاح التركي المضاد لفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، عن اسم اللقاح المضاد لفيروس (كورونا) والمصنع محليا.

وقال أردوغان في احتفال لإعلان بدء برنامج التجارب البشرية على اللقاح المحلي المضاد لـ(كورونا) بحضور المتطوعين في المدينة الطبية، إن اسم اللقاح المحلي المضاد لفيروس (كورونا)، هو "توركوفاج- TURKIVAC"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وتسارعت عمليات التطعيم ضد (كورونا) في تركيا، منذ مطلع يونيو الحالي، حيث شهدت البلاد معدلات عالية في التطعيم خلال الأيام الأخيرة بواقع 1.5 مليون عملية تطعيم في اليوم الواحد، وسط خفض متواصل للفئات العمرية المشمولة بشرائح اللقاحات.

وتعتمد المؤسسة التركية للأدوية والأجهزة الطبية، 3 لقاحات للاستخدام الطارئ هي "سبوتنيك V" الروسي و"سينوفاك" الصيني و"بيونتيك ـ فايزر" الألماني الأمريكي.

هذا وأعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، في وقت سابق اليوم أن بلاده ستبدأ بتطعيم الفئة العمرية فوق 25 عاما ضد فيروس (كورونا)، اعتبارا من الأربعاء.

ودعا قوجة الشباب لحجز المواعيد، والتحرك لمواجهة فيروس (كورونا). كما طالب المواطنين من فئات عمرية أكبر ممن أجلوا عملية الحصول على اللقاح، بحجز مواعيد وتلقي الجرعة في أقرب وقت.

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