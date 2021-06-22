الصحة السعودية: إصابات (كورونا) اليومية تتخطى الـ1470 وتسجيل 12 وفاة



ووفقا لإحصاء الصحة السعودية اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 476882 إصابة، من بينها 11131 حالة نشطة، معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، ومنها 1487 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العناية المركزة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



في حين أن إجمالي حالات التعافي بلغ 458048 حالة، بينما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 7703 حالات وفاة.





رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 1479 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المسبب لمرض كوفيد-19، فيما تم رصد تعافي 920 حالة، ووفاة 12حالة في المملكة خلال آخر 24 ساعة.