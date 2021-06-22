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وزارة الصحة المصرية تعلن عدد مصابي قطار الإسكندرية

وزارة الصحة المصرية تعلن عدد مصابي قطار الإسكندرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الثلاثاء، عن إصابة 40 مواطنا، في حادث قطار الإسكندرية.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية خالد مجاهد، أنه "فور وقوع الحادث تم الدفع بـ27 سيارة إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفيات (رأس التين العام، وجمال حمادة المركزي، وشرق المدينة)، وتنوعت الإصابات بين كدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بالجسد، مؤكداً أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة بالمستشفيات لحين تماثلهم للشفاء"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأكد مجاهد أن وزيرة الصحة هالة زايد، تتابع تطورات الحالة الصحية للمصابين، "حيث وجهت وكيل وزارة الصحة بمحافظة الإسكندرية بالمرور على المستشفيات لمتابعة الحالة الصحية للمصابين، والتأكد من تقديم كافة سبل الرعاية الطبية لهم، متمنية لهم الشفاء العاجل".

واصطدم جرار سكة حديد بقطار رقم 12 "القاهرة - الإسكندرية"، من الخلف، بالقرب من محطة الإسكندرية، مما أدى إلى تضرر العربتين الأخيرتين من القطار، بحسب هيئة سكك الحديد.

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