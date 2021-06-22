مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة أربعة آخرين في إطلاق نار بولاية ميسوري الأمريكية



وأكد خلال مؤتمر صحفي أن "الوقت مبكر جدا في التحقيق".



وقال المفوض إنه تم العثور على جثتين خارج متجر وإن الضحية الأخرى سقطت على ما يبدو في ساحة مدرسة قريبة، مشيرا إلى أن المتوفين "ذكور بالغون في الثلاثينيات من العمر تقريبا". ولم يكشف عن حالة المصابين.



يأتي حادث إطلاق النار في سانت لويس في أعقاب عطلة نهاية أسبوع عنيفة في الولايات المتحدة، حيث قتل ما لا يقل عن 7 أشخاص وأصيب 45 آخرون في 10 حوادث إطلاق نار منفصلة بين الجمعة وليلة الأحد.



رام الله - دنيا الوطنقال مسؤولون إن ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب أربعة آخرون في إطلاق نار ليل الاثنين في سانت لويس بولاية ميسوري الأمريكية.ولفت مفوض الشرطة في المنطقة جون هايدن إلى أنه لا يوجد دافع معروف لإطلاق النار، لكن الضباط كانوا يجوبون المنطقة الواقعة في حي فيل بالمدينة ويبحثون عن أي مقطع فيديو ربما تم تسجيله حول مكان الحادث، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).