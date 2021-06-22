"دنيا الوطن" تكشف تفاصيل قرارات الرئيس عباس حول المتقاعدين بتقارير كيدية وتفريغات 2005

خاص دنيا الوطنعلمت "دنيا الوطن"، من مصدر فلسطيني رفيع المستوى، عن تفاصيل كلمة الرئيس محمود عباس، حول بعض قضايا موظفي قطاع غزة، خلال اجتماع المجلس الثوري لحركة (فتح).وأضاف المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن الرئيس قرر تشكيل لجنة لحل ملف الموظفين المتقاعدين إثر تقارير كيدية.وأشار المصدر، إلى أن الرئيس عباس، أكد خلال الاجتماع، أن موظفي تفريغات 2005 سيتم استيعابهم في قوى الأمن، بعد إنهاء الانقسام وعودة السلطة إلى قطاع غزة.وحول ملف المتقاعدين العسكريين، أشار الرئيس خلال اجتماع الثوري، إلى أن من لديه حقوق، بإمكانه التواصل مع التنظيم والإدارة وهيئة التقاعد لحل ملفه.وأكد الرئيس عباس، خلال الاجتماع، أن قضايا حركة (فتح)، ستحل عبر أطرها الحركية.وافتتح المجلس الثوري لحركة (فتح)، مساء أمس الإثنين، برئاسة الرئيس محمود عباس، أعمال دورته الثامنة "القدس عاصمتنا وعنوان هويتنا وحرية شعبنا"، في قاعة أحمد الشقيري بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، بحضور أعضاء اللجنة المركزية للحركة.ودعا الرئيس، في كلمته، بمستهل الاجتماع، حركتي "فتح" و"حماس" وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية وحركة الجهاد الإسلامي إلى العودة فورا إلى حوار جاد على مدار الساعة لإنهاء الانقسام وبناء الشراكة الوطنية على كل المستويات لمواجهة التحديات والمخاطر التي تواجه شعبنا وقضيته الوطنية.