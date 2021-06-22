المجلس الثوري يواصل أعمال دورته الثامنة



واستمع المجتمعون لعدة كلمات تناولت الأوضاع السياسية خاصة ما تشهده مدينة القدس المحتلة من انتهاكات واعتداءات إسرائيلية ومخططات تهجير وتطهير عرقي، والقضايا التنظيمية، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وكان المجلس استمع خلال افتتاح اعماله أمس الاثنين، لكلمة هامة من الرئيس محمود عباس استعرض فيها الأوضاع العامة التي تمر بها القضية الفلسطينية، والتحديات والصعوبات التي تواجهها، ودعا فيها حركتي "فتح" و"حماس" وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية وحركة الجهاد الإسلامي إلى العودة فورا إلى حوار جاد على مدار الساعة لإنهاء الانقسام وبناء الشراكة الوطنية على كل المستويات لمواجهة التحديات والمخاطر التي تواجه شعبنا وقضيته الوطنية.



وأكد أن شعبنا لن يكل ولن يلين في مسيرته العظيمة حتى إنهاء الاحتلال عن أرض دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.



رام الله - دنيا الوطنيواصل المجلس الثوري لحركة "فتح"، لليوم الثاني على التوالي، أعمال دورته الثامنة "القدس عاصمتنا وعنوان هويتنا وحرية شعبنا"، في قاعة أحمد الشقيري بمقر الرئاسة في مدينة رام الله.