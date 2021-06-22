شؤون فلسطينية

المجلس الثوري يواصل أعمال دورته الثامنة

المجلس الثوري يواصل أعمال دورته الثامنة
رام الله - دنيا الوطن
يواصل المجلس الثوري لحركة "فتح"، لليوم الثاني على التوالي، أعمال دورته الثامنة "القدس عاصمتنا وعنوان هويتنا وحرية شعبنا"، في قاعة أحمد الشقيري بمقر الرئاسة في مدينة رام الله.

واستمع المجتمعون لعدة كلمات تناولت الأوضاع السياسية خاصة ما تشهده مدينة القدس المحتلة من انتهاكات واعتداءات إسرائيلية ومخططات تهجير وتطهير عرقي، والقضايا التنظيمية، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وكان المجلس استمع خلال افتتاح اعماله أمس الاثنين، لكلمة هامة من الرئيس محمود عباس استعرض فيها الأوضاع العامة التي تمر بها القضية الفلسطينية، والتحديات والصعوبات التي تواجهها، ودعا فيها حركتي "فتح" و"حماس" وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية وحركة الجهاد الإسلامي إلى العودة فورا إلى حوار جاد على مدار الساعة لإنهاء الانقسام وبناء الشراكة الوطنية على كل المستويات لمواجهة التحديات والمخاطر التي تواجه شعبنا وقضيته الوطنية.

وأكد أن شعبنا لن يكل ولن يلين في مسيرته العظيمة حتى إنهاء الاحتلال عن أرض دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.

أخبار ذات صلة

موظفو المجلس التشريعي بقطاع غزة يوجهون رسالة إلى رئيس الوزراء حول التقاعد المالي

موظفو المجلس التشريعي بقطاع غزة يوجهون رسالة إلى رئيس الوزراء حول التقاعد المالي

&#34;دنيا الوطن&#34; تكشف تفاصيل قرارات الرئيس عباس حول المتقاعدين بتقارير كيدية وتفريغات 2005

"دنيا الوطن" تكشف تفاصيل قرارات الرئيس عباس حول المتقاعدين بتقارير كيدية وتفريغات 2005

بقيمة 425 مليون دولار.. سلطة النقد وعدة بنوك يوقعون اتفاقيات قروض للقطاع الخاص

بقيمة 425 مليون دولار.. سلطة النقد وعدة بنوك يوقعون اتفاقيات قروض للقطاع الخاص

اتحاد الصناعات الفلسطينية: عشرات المنشآت والمصانع توقفت جراء منع إدخال المواد الخام لغزة

اتحاد الصناعات الفلسطينية: عشرات المنشآت والمصانع توقفت جراء منع إدخال المواد الخام لغزة

وزير شؤون القدس: ما يجري بالشيخ جراح تصعيد خطير والصمت الدولي غير مقبول

وزير شؤون القدس: ما يجري بالشيخ جراح تصعيد خطير والصمت الدولي غير مقبول

الخارجية: حكومة الاحتلال تستغل الدعم الأميركي لتصعيد عدوانها ضد شعبنا

الخارجية: حكومة الاحتلال تستغل الدعم الأميركي لتصعيد عدوانها ضد شعبنا

أبو عيطة: جلسة المجلس الثوري الحالية &#34;مهمة&#34; وسيصدر عنها العديد من القرارات

أبو عيطة: جلسة المجلس الثوري الحالية "مهمة" وسيصدر عنها العديد من القرارات

برغوث يدعو لالتقاط دعوة الرئيس فورا لانهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية

برغوث يدعو لالتقاط دعوة الرئيس فورا لانهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

موظفو المجلس التشريعي بقطاع غزة يوجهون رسالة إلى رئيس الوزراء حول التقاعد المالي

موظفو المجلس التشريعي بقطاع غزة يوجهون رسالة إلى رئيس الوزراء حول التقاعد المالي

الخارجية: الحكومة تستغل الإحتضان الأمريكي لها لتصعيد عدوانها ضد شعبنا

الخارجية: الحكومة تستغل الإحتضان الأمريكي لها لتصعيد عدوانها ضد شعبنا

بالأسماء: الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأربعاء

بالأسماء: الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأربعاء

الخميس المقبل.. الكيلة في الأردن لاستكمال النقاشات الخاصة بالبروتوكولات الصحية بسبب (كورونا)

الخميس المقبل.. الكيلة في الأردن لاستكمال النقاشات الخاصة بالبروتوكولات الصحية بسبب (كورونا)

الاحتلال يعتقل عاملين بعد إصابتهما في جنين

الاحتلال يعتقل عاملين بعد إصابتهما في جنين

&#34;حرية&#34; يُدين جريمة قتل المستوطنين لضابط فلسطيني

"حرية" يُدين جريمة قتل المستوطنين لضابط فلسطيني

الاحتلال يصادر بيتا متنقلا ويخطر بهدم منشئات في بيت لحم

الاحتلال يصادر بيتا متنقلا ويخطر بهدم منشئات في بيت لحم

القواسمة: إصلاح القطاع الصحي يؤكد على ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة انتقالية

القواسمة: إصلاح القطاع الصحي يؤكد على ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة انتقالية

منوعات

شاهد: ديانا كرزون ترزق بمولودها الأول.. و تعليق زوجها يلفت إنتباه الجمهور

شاهد: ديانا كرزون ترزق بمولودها الأول.. و تعليق زوجها يلفت إنتباه الجمهور

بعد نجاحه عربيًا.. مسلسل سوري يثير ضجة ويعرض باللغة الهندية

بعد نجاحه عربيًا.. مسلسل سوري يثير ضجة ويعرض باللغة الهندية

ما حقيقة تهرب ياسر جلال من سداد ضرائب بأكثر من مليون جنيه؟

ما حقيقة تهرب ياسر جلال من سداد ضرائب بأكثر من مليون جنيه؟

شاهد كيف دافعت إلهام الفضالة عن نفسها بسبب هذه الصورة

شاهد كيف دافعت إلهام الفضالة عن نفسها بسبب هذه الصورة

شاهد: دنيا بطمة تثير الضجة والجدل بسبب هذا الفيديو

شاهد: دنيا بطمة تثير الضجة والجدل بسبب هذا الفيديو

شاهد: زوج الدكتورة خلود ينقذ طفلتهما في اللحظات الأخيرة

شاهد: زوج الدكتورة خلود ينقذ طفلتهما في اللحظات الأخيرة

شاهد: بسبب هذه الكلمات.. حلا شيحا ومعز مسعود يُشعلان السوشيال ميديا

شاهد: بسبب هذه الكلمات.. حلا شيحا ومعز مسعود يُشعلان السوشيال ميديا

شاهد: منى زكي تثير الجدل بكواليس مشهد الولادة في &#34;لعبة نيوتن&#34;

شاهد: منى زكي تثير الجدل بكواليس مشهد الولادة في "لعبة نيوتن"

حورية فرغلي لجمهورها &#34;استعدّوا للمفاجأة&#34;.. ما القصة؟

حورية فرغلي لجمهورها "استعدّوا للمفاجأة".. ما القصة؟

شاهد: الجمهور يشن هجوم حاد على هيدي كرم بسبب هذا الفيديو المثير

شاهد: الجمهور يشن هجوم حاد على هيدي كرم بسبب هذا الفيديو المثير

عربي

المغرب.. تفكيك خلية لتنظيم الدولة قبل تنفيذ عمليات

المغرب.. تفكيك خلية لتنظيم الدولة قبل تنفيذ عمليات

مصر: إصابة ثمانية أشخاص بتصادم جرار سكة حديد بقطار بالقرب من محطة الإسكندرية

مصر: إصابة ثمانية أشخاص بتصادم جرار سكة حديد بقطار بالقرب من محطة الإسكندرية

الأردن: ماذا جاء في أولى جلسات محاكمة الموقوفيْن الرئيسييْن في قضية &#34;الفتنة&#34;؟

الأردن: ماذا جاء في أولى جلسات محاكمة الموقوفيْن الرئيسييْن في قضية "الفتنة"؟

بعد إعادة العلاقات.. وزير خارجية قطر يتسلم أوراق اعتماد سفير السعودية

بعد إعادة العلاقات.. وزير خارجية قطر يتسلم أوراق اعتماد سفير السعودية